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人民幣國際支付1月市佔率3.2%創史高 國際排名維持第四

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
人民幣國際支付市場份額不斷提高。路透
人民幣國際支付市場份額不斷提高。路透

據路透報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，今年1月使用人民幣支付的市場佔有率由去年12月的2.7%躍升至3.2％，突破2015年創下的2.79％高位。當月，人民幣國際支付在全球排名仍維持第四名。

報告公布的數據還顯示，1月主要貨幣的支付價值排名中，美元、歐元和英鎊分別以39.92%、36.56%和6.30%的佔比位居前三。去年12月分別為40.51%、36.65%及5.89%。

日圓、加元和澳元分別以2.79%、1.62%和1.25%的份額排第五至第七位；港元以1.13%的佔比排第八。

彭博報導分析，人民幣在2015年創下高位，背景是大陸官方為了提振出口而將人民幣貶值。但今日狀況則是，隨着國際資金增持大陸政府債券，將佔比推至紀錄新高，加上天然氣生產商「Gazprom Neft」決定接受人民幣、而非美元，作為在大陸機場為俄羅斯飛機加油的支付手段，人民幣的使用在過去三個月大幅成長。在過去兩個月，人民幣保持在第四位。

另一方面，大陸官方也正減少對美元的依賴，以管理美國聯準會升息可能帶來的風險。這從大陸人行行長易綱16日在G20活動上敦促新興經濟體使用本幣便可知。

渣打銀行中國大陸宏觀戰略部主管Becky Liu推估，2022年大陸債券市場的流入量可能為人民幣7,000億元至8,000億元，去年則為人民幣7,550億元。這意味人民幣的普及將為以人民幣計價的資產提供額外支持。且儘管中美兩國政策分歧，但中美雙方之間的利差正在縮小。她也估計國際貨幣基金（IMF）7月評估一籃子貨幣特別提款權時，人民幣將佔有更大的份額。

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