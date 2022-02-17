大陸去年原油對外依存度72% 20年來首降

據上海《界面新聞》報導，中國石油和化學工業聯合會（簡稱「石化聯合會」）副會長傅向升17日表示，去年，中國大陸原油進口量為5.13億噸，年比下降5.3%；原油對外依存度則由前一年度的73.6%降至72%。傅向升稱，去年大陸原油進口量和原油對外依存度，雙雙出現20年來首次下降。

在17日舉行的2021年度中國石油和化學工業經濟運行記者會上，傅向升指出，對於大陸原油進口量和對外依存度雙雙下降，不能簡單理解為原油消費量和進口量的峰值已現，這只是大陸國內市場對國際原油供求和價格的一次正常反映。

石化聯合會分析認為，大陸原油進口量下降的重要因素之一是高油價。去年布倫特原油均價為每桶70.72美元，比上年度均價上漲69.4%。

傅向升表示，通過大陸國家儲備，視國際油價走勢來宏觀調控原油進口量，不僅可節省外匯，也可抑制投機資本牟利。

報導稱，大陸三大石油公司實施的油氣增產七年行動計劃和大陸正在推進的「雙碳」戰略，也被認為是原油進口量下降的兩大原因。

去年大陸原油產量1.99億噸，年比增長2.4%，連續三年增長；天然氣產量2,053億立方米，年比增長8.2%，連續五年增產超過100億立方米。

與此同時，去年大陸主要合成材料進口量也出現下滑。石化聯合會的數據顯示，2021年大陸合成樹脂進口量年比下降16.5%，合成橡膠進口量下降16.8%，合成纖維單體進口量下降25%。

傅向升認為，合成材料產品進口量下降，既體現了大陸新增產能對供應能力的補充、技術創新對部分高端產品短板的填補，也說明疫情對市場的影響尚未完全修復，以及房地產不景氣、汽車產銷低谷，都對石化材料市場造成了影響。

此外，根據傅向升公布的數據，去年大陸石化行業全行業實現營收達人民幣14.45兆元，年比增長30%；利潤總額首次突破人民幣1兆元至1.16兆元，年比增長126.8%。營收和利潤總額均刷新歷史記錄。

展望2022年，傅向升表示，今年大陸石化產業仍面對諸多挑戰，如：疫情發展的不確定性、經濟下滑壓力加大、產品價格存在不確定性、供應鏈保障等。

傅向升指出，「保供穩價」將是今年大陸石化行業的首要責任。要保障化肥、農藥等農化物資的供應和價格穩定，保障石油、天然氣等基礎能源的供應，同時保障石化產品供應鏈的安全。