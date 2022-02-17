「共同富裕」意味能「躺平」？ 陸發改委：要共同奮鬥

有聲音認為大陸「共同富裕」就可以「躺平」了，也有聲音認為官方要搞「福利主義」，大陸國家發改委17日對此表示，已注意到社會上確實存在這些模糊認識，需要從兩個方面進行澄清，一方面，「共同富裕」要靠共同奮鬥；另一方面，官方將盡力而為、量力而行地推進共同富裕。

大陸國家發展改革委17日召開記者會，發展改革委就業司司長哈增友在會上指出，一方面，共同富裕要靠共同奮鬥。幸福生活都是奮鬥出來的，共同富裕要靠勤勞智慧來創造。中國人民自古就明白，世界上沒有坐享其成的好事，要幸福就要奮鬥。共同富裕等不來，也喊不來，必須是拚出來、幹出來的。實現共同富裕目標，首先需要透過（大陸）全國人民共同奮鬥把蛋糕做大做好，只有人人參與、人人盡力，才能真正實現人人享有。

他說，下一步，大陸國家發改委要在全社會大力弘揚勤勞致富精神，鼓勵全體勞動者透過誠實勞動、合法經營、創新創業創造邁向幸福美好生活。

另一方面，需要堅持的是，盡力而為、量力而行地推進共同富裕。要從國情實際出發，遵循經濟社會發展規律，腳踏實地、久久為功，穩步提升民生保障水準。

他解釋，所謂「盡力而為」，就是要堅持在發展中保障和改善民生，用心、用情、用力辦好民生實事，以更大的力度、更實的舉措提高全體人民獲得感、幸福感、安全感和認同感。

而「量力而行」，就是要清醒地看到，中國發展水準離發達國家還有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，不能好高騖遠、吊高胃口，做兌現不了的承諾。即使將來發展更好、財力更雄厚了，也不能提過高的目標、搞過頭的保障，堅決防止落入「福利主義」養懶漢的陷阱。

哈增友並特別指出，對於各地政府來說，在推動「共同富裕」的過程中，要堅持有所為、有所不為，重點是加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設，重在提升公共服務水準，特別是在教育、醫療、養老、住房等民眾最關心的領域精準提供基本公共服務，同時要切實兜住困難群眾基本生活底線。

哈增友說，這之中很重要的是為全體人民提高受教育程度、增強自我發展能力創造更加普惠公平的條件，同時要靠制度搭建公平公正的幹事創業平台，使每個人都有透過不懈奮鬥實現人生出彩的機會。