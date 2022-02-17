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浙江：大學生創業若失敗 人民幣10萬以下貸款政府代償

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為浙江省義烏市人力資源產業園日前景象，許多人在春節過後前來尋找工作機會。新華社
圖為浙江省義烏市人力資源產業園日前景象，許多人在春節過後前來尋找工作機會。新華社

大陸積極鼓勵大學畢業生創業。據《澎湃新聞》報導，浙江省人力資源和社會保障廳副廳長陳中17日表示，歡迎大陸全國的高校畢業生到浙江就業、創業。若創業失敗，貸款人民幣10萬元（約新台幣43萬元）以下的由政府代償，貸款10萬元以上的部分，由政府代償80%。

陳中指出，除了杭州市區，全面放開專科以上學歷畢業生的落戶限制，杭州的落戶條件為本科以上學歷。高校畢業生到浙江工作，可享人民幣2萬元到40萬元不等的生活補貼或購房租房補貼。

大學生若想創業，可貸款人民幣10萬元到50萬元。若創業失敗，貸款10萬元以下的由政府代償，貸款10萬元以上的部分，由政府代償80%。

陳中還提出，大學生從事家政、養老和現代農業創業，政府給予人民幣10萬元的創業補貼，大學生到這些領域工作，政府給予每人每年人民幣1萬元的就業補貼，連續補貼3年。大學生到浙江實習的，各地提供生活補貼。對家庭困難的畢業生，發放每人人民幣3,000元的求職創業補貼。

中國大陸今年大學畢業生預計將達到1,076萬人，為史上首次出現年度大學畢業生人數突破1,000萬人大關。為解決這1,000多萬名大學畢業生就業問題，大陸官方日前曾發布一份「通知」，提出要利用「大眾創業萬眾創新示範基地」，為畢業生提供200萬個高質量就業機會，亦即透過鼓勵創業來解決大學畢業生的就業問題。

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