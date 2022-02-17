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客貨並重 陸加速發展航空物流

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸民航局日前印發「『十四五』航空物流發展專項規劃」，這是中國大陸民航首次編制航空物流發展專項規劃，將為構建優質高效、自主可控的航空物流體系提供指引。

新華社報導，規劃提出，「十四五」時期中國大陸航空物流以推動高質量發展為主題，以降本增效為核心，堅持安全發展底線與智慧民航建設主線，加快航空物流供給側結構性改革。到2025年，初步建成安全、智慧、高效、綠色的航空物流體系，航空物流保障能力顯著增強，降本增效成效顯著，體系自主可控能力大幅提升，航空物流對高端製造、郵政快遞、跨境電商等產業服務能力持續提高。

大陸民航局運輸司司長梁楠表示，規劃改變以往重點支持客運的政策導向，實施「客貨並重」發展策略；傳統航空貨運服務鏈條較短，規劃加強「最先一公里」的攬貨能力與「最後一公里」的地面配送能力建設，滿足「門到門」的運輸需求；發展著力點從單一的運輸鏈條拓展到與多種生產鏈條融合，著力推動航空物流企業與快遞、跨境電商、生產制造企業深度合作；推動航空物流生產方式由行業化向社會化轉變，打造精準治理、多方協作的社會治理新模式。

「十三五」時期，中國大陸航空物流在發展規模、航線網絡、安全保障等方面取得較好成績，貨郵運輸量、貨郵周轉量年均增速分別高於全球2.2個百分點、6.5個百分點。

民航局

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