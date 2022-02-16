蘇州一大學宿舍被徵用為隔離房惹議 官方：已停止徵用

蘇州疫情緊張，有大陸網友稱蘇州西交利物浦大學學生宿舍被強制徵用為隔離房間，在未告知學生的情況下打包學生物品。對此，蘇州工業園區管委會副主任姚文蕾坦言，存在管理不到位、工作有疏漏、物品無序搬運等問題，16日凌晨已通知相關公司立刻停止徵用。

15日晚間，多名大陸網友發文指出，蘇州西交利物浦大學學生宿舍被強制徵用為隔離房間，在未告知學生的情況下打包學生物品，引起憤怒和不滿。據了解，被當作隔離房間的文華公寓是該所大學的學生公寓。

針對此問題，蘇州工業園區有關負責人16日下午在疫情防控新聞發布會上回應，關注到相關情況後，已立即通知相關公司停止徵用，對少部分已完成搬遷的宿舍，要求穩妥有序處理後續事宜。

姚文蕾在發布會上指出，截至16日16時，園區集中隔離房間4273個，兄弟市區支援隔離房間3052個，所剩符合隔離要求的房間已不多，後續需求還可能增加。

姚文蕾說，園區疫情防控指揮部15日發出徵用房屋的通知後，園區教育發展投資有限公司等認為文華公寓1號樓、2號樓房間數量多，所處位置在西交利物浦大學校外，且方便與其他建築分開管理，學生又在放寒假，是合適的隔離場所，因時間倉促，上述公司向指揮部推薦並確定徵用文華公寓1號樓、2號樓。雖向搬運公司下發搬運指南，但存在管理不到位、工作有疏漏、物品無序搬運等問題，引起同學議論和不滿。

姚文蕾強調，16日凌晨已通知上述公司立刻停止徵用。對少部分已完成搬遷的宿舍，要求相關公司及工作人員穩妥有序地處理後續事宜，公司和學校也在第一時間發布公告，表示將確保同學的物品安全。