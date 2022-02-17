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台資天福醫院 福建漳州開業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
位於福建省漳州市漳浦縣的台資天福醫院15日開業。該醫院是天福集團創辦人李瑞河創辦的非營利性三級綜合醫院。（中新社）
位於福建省漳州市漳浦縣的台資天福醫院15日開業。該醫院是天福集團創辦人李瑞河創辦的非營利性三級綜合醫院。（中新社）

福建又一台資醫院開業，據中新社報導，位於福建省漳州市漳浦縣的天福醫院2月15日正式開業。

報導指，天福醫院是天福集團創辦人李瑞河創辦的非營利性三級綜合醫院，是福建省重點民生建設項目。醫院占地面積300畝，建築面積11萬平方公尺，規劃床位900張，共開設30多個臨床、醫技科室。

報導稱，台盟中央主席蘇輝、中國國民黨前主席吳敦義等發來賀信。吳敦義在祝賀詞中指出，李瑞河為弘揚茶文化，相繼創設了天福茶博物院、天福茶學院（天福科技學院），天福醫院開業必將惠及更多需要醫療服務的民眾，並點讚李瑞河的善舉。

中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周在致辭中表示，天福集團在大陸發展壯大，是台商在大陸的成功典範。當前，在兩岸關係嚴峻複雜的情況下，李瑞河創建天福醫院，必將更加促進兩岸醫學領域交流合作，推動兩岸醫療技術水平共同提高。

漳州市委副書記黃水木表示，期待天福集團能够以此為新的起點，助推當地醫療健康事業發展，努力提高人民生活品質，繼續發揮兩岸交流的橋梁和紐帶作用。

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