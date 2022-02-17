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北京應用科技 33項技術冬奧首創

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
服務於北京冬奧的「生物氣溶膠新冠病毒核酸檢測系統」的相關設備。圖為檢測系統中的「病原體核酸分析儀」。（中新社）
服務於北京冬奧的「生物氣溶膠新冠病毒核酸檢測系統」的相關設備。圖為檢測系統中的「病原體核酸分析儀」。（中新社）

北京市科學技術委員會主任許強16日表示，北京冬奧會先後測試200多項技術，涉及60多個細分應用場景，其中4項技術是在全球首次推出，33項技術是在冬奧會首次使用。

中新社報導，科技冬奧有關情況專場記者會16日在北京舉行，許強在會上作上述表示。針對辦賽、參賽、觀賽等冬奧會重大科技需求，大陸科技部在國家重點研發計畫中設立並組織實施「科技冬奧」重點專項。「科技冬奧」專項共安排部署80個科研項目，共有212項技術在北京冬奧會上落地應用。

在辦賽方面，中國21世紀議程管理中心主任黃晶表示，北京冬奧會圍繞場館建設、氣象預報、智慧出行、火炬（台灣稱為聖火）研製、開閉幕式、運行指揮、碳中和等方面部署任務，支撐鳥巢和水立方智能化改造、氫能火炬傳遞、開閉幕式活動中的科技展示等。

在觀賽方面，北京冬奧會圍繞「5G+8K」、雲轉播平台、VR觀賽、智能語音服務等方面，廣泛應用信息技術等提升觀賽體驗。例如，在冬奧會開幕式上，北京「鳥巢」中央超大的8K地面螢幕由4萬多塊LED模塊組成，面積達到10552平方公尺，同時竪立1200平方公尺的8KLED螢幕，構成了目前全球最大的超高清LED三維舞台；結合人工智慧的動作捕捉、虛擬現實增強等技術，顛覆傳統的舞台式演出模式。

綠色環保也是本屆冬奧會踐行的重要理念。許強也提到，研發使用的碳纖維材料、氫燃料火炬，不僅重量輕、耐高溫，還能做到燃燒「零排放」。大陸國家速滑館運用全世界最大的二氧化碳跨臨界直冷製冰系統，提升能效20%以上。

此外，科技也讓冬奧會期間的疫情防控更加精準可控。北京冬奧會部署了150餘台新冠病毒生物氣溶膠監測系統，可及時檢測場館內各處環境，監測靈敏度比傳統手段提高3倍。

北京冬奧 疫情

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