春節檔最冷樓市 深圳零成交

深圳市房地產仲介協會統計的資料顯示，春節期間（1月31日-2月6日），深圳市新房與二手房成交量（完成產權過戶）分別為0套和1套，「零成交」的業績讓業內外大跌眼鏡。

中新網報導，中指研究院公布的2022年春節周新房成交情況顯示，春節期間深圳新建商品住宅累計成交0.94萬平方米。不過，年後首周（2月7日-2月13日）樓市整體成交上行，同比轉降為升。其中，深圳升幅較大，約為226.5%。

報導指出，深圳市房地產資訊平台顯示，2021年深圳二手住宅共成交40699套，同比減少57.3%，創下近15年的新低；2022年1月二手住宅更是只成交了1557套，同比大跌75.04%，為近十年來最低值。

作為大陸第一個推行二手房指導價的城市，深圳該政策如今實施剛好屆滿一周年。業內普遍都認為，從政策調控的效果來看，這一政策可以說讓2021年成為了深圳樓市具有分水嶺意義的一年。

樂有家研究中心測算發現，2021年7月以前，成交價與參考價偏差值在10%以內的成交單占比不到2成，20%以上的成交單占到6成以上；8月開始，偏差值10%以內的房源占比顯著提升，10月對比9月更是直接提升了14個百分點，可見越來越多的成交房源價格接近參考價。

值得注意的是，在二手房指導發布之際，深圳住建局有關負責人曾表示，二手房指導價原則上一年發布一次，市場波動大時也可能會半年發布一次。截至目前，2022年的二手房參考價仍未發生調整。

「如果按真實價格的變動下調參考價，會帶來市場預期不穩、買家更加謹慎的結果；如果上調參考價格，不太符合目前的市場運行態勢，而且可能會傳達托底和救市的信號。」廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉如此解釋重新制定二手房參考價的兩難困境。

「當下深圳樓市的困境，是為過去野蠻生長而買單。」李宇嘉認為，再過幾個月，深圳樓市會有起色，但回不到過去了。