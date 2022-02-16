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美的新能源汽車零部件基地安慶開工 產值1,720億元

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
美的集團董事長方洪波（左）與安慶市委書記張祥安（右）共同啟動開工儀式。圖／安慶市政府
美的集團董事長方洪波（左）與安慶市委書記張祥安（右）共同啟動開工儀式。圖／安慶市政府

大陸家電龍頭美的集團新能源汽車業務有進展，美的集團新能源汽車零部件戰略新基地專案16日於安徽省安慶市奠基開工，總投資約人民幣110億元（新台幣473億元），其中固定資產投資人民幣65億元；建成後可形成年產6,000萬套產能，實現年產值人民幣400億元（新台幣1,720億元）。

安慶市政府官網發布，專案規劃一期用地458畝，專案以重點突破核心基礎零部件等「四基」瓶頸，以建成具有國際競爭力的先進製造業和現代服務業基地為目標，主要生產新能源汽車電動壓縮機、新能源車驅動電機、助カ轉向電機等品類。

安慶市長張君毅致辭時表示，近年來安慶市聚力發展汽車及零部件等重點產業，全面實施產業鏈「鏈長制」，初步形成了以整車製造為引領、汽車零部件為基礎、汽車服務業為補充的汽車產業體系，美的集團擁有領先的專利技術厚度、強大的研發團隊支撐和極具優勢的供應鏈資源，將為安慶汽車產業發展注入新的強勁動力。

美的集團副總裁伏擁軍指出，安慶是大陸近現代工業的發源地，項目成功落戶安慶，可以說是天時地利人和，首先安慶市大力發展新能源汽車產業和美的發展新能源汽車核心零部件的戰略方向不謀而合；其次，安慶區位優勢和汽車產業基礎與美的產業非常匹配。從首次接洽不到兩個月就促成了本次雙方合作，希望大家共同努力，把新基地打造成安慶的一張新「名片」。

大陸乘用車市場信息聯席會14日公布，1月新能源乘用車零售銷量年增1.3倍，與上月相比降近三成。去年全年新能源車零售298.9萬輛，年增169.1%；乘聯會並預計，2022年新能源乘用車銷量達到550萬輛左右，繼續實現70%左右高增長。

美的集團新能源汽車零部件戰略新基地專案16日於安徽省安慶市奠基開工。圖／安慶市政府
美的集團新能源汽車零部件戰略新基地專案16日於安徽省安慶市奠基開工。圖／安慶市政府

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