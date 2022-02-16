小米陷危機？「一起喝粥」創始員工離職 10%員工面臨裁員命運

大陸科技巨頭小米創始團隊成員、原小米技術委員會副主席兼秘書長李偉星離職，李偉星是小米的12號重要員工，2010年4月6日小米公司成立當天，他是與創辦人雷軍一起喝小米粥的13人之一。這13人中，有4名為聯合創辦人，另外9人為創始團隊成員，李偉星是9人中首位離開者，其它8位目前仍在職。

新浪科技報導，同時，小米當前正陷入裁員風波，大陸職場社交平台脈脈上有消息指出，小米計畫裁員10%，有內部員工透露，小米在2021年績效評分中，強制所有部門必須有10%的員工績效為C，而兩次績效為C，就會被勸退。

針對裁員傳聞，小米予以否認，表示創業至今未出現過裁員情況，目前仍在招募人才。

創業喝小米粥的故事，一直被雷軍津津樂道。2010年4月6日，雷軍和12名創始員工在保福寺橋銀谷大廈一起喝了碗小米粥，小米公司正式成立。在上述團隊成員中，有林斌、黎萬強和黃江吉等聯合創辦人，也有李偉星、孫鵬等早期初創員工。

李偉星從大陸中山大學研究所畢業後，在微軟工作了數年，從事Windows Phone軟體研發。加入小米也是經過他在微軟的高館林斌引薦，與雷軍見面聊了之後，他決定跟隨雷軍降薪創業。李偉星是小米早期MIUI（是小米科技基於Android二次開發的作業系統韌體）系統開發的核心技術成員，後來升任MIUI副總裁。

但之後，小米在互聯網業務部的架構上進行了多次調整，李偉星也逐漸從MIUI的核心管理層中淡出，他在2020年MIUI互聯網業務部門大整合後，被調任技術委員會，擔任技術委員會副主席兼秘書長。

目前李偉星已經離開小米，實際離職原因未知。一名小米員工對此評論，技術委員會副主席有點像是一個虛職，不過作為創始團隊成員，想必他早已財務自由了。

值得注意的是，隨著小米的上市和進入新的發展階段，當初與雷軍一起喝小米粥的創始團隊成員在職的正在減少。當時喝小米粥的13人中，除了雷軍、林斌、黎萬強和黃江吉4名聯合創辦人，還有李偉星、孫鵬、范典、劉新宇、王海洲、李明、屈恒、秦智帆和管穎智這9名成員，其中，聯合創辦人黃江吉（4號員工）於2018年離職，聯合創始人黎萬強（3號員工）於2019年離職；9名成員中，李偉星是第一個離開小米的，其它8位目前仍在小米各個崗位任職。

事實上，李偉星的離職也恰逢小米多個業務部門大調整之際。一名小米內部員工指出，他在去年底時就聽說會有裁員的內部消息。