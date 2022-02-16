花旗報告：大陸今年經濟增長目標 預計將設在5%以上

中國大陸第十三屆全國人大和政協兩會將於3月4日與5日召開。花旗最新報告預計，今年大陸政府工作報告將設定2022年經濟增長目標在5%以上、赤字率為3.2%，結構性改革將繼續，但在換屆之年更多政策重心將放在「穩增長」上。

據路透報導，該報告預計，為支持基建投資，新增專項債額度可能從去年的人民幣3.65兆元上調至人民幣3.8兆元；城鎮新增就業和城鎮調查失業率目標仍然維持在1,100萬人和5.5%，居民消費價格漲幅目標亦維持在3%。

報告指出，預計兩會對於大陸宏觀政策的定調將和去年底召開的中共中央經濟工作會議一致。鑒於當前經濟增長動能減弱，兩會關於增長目標、財政政策和房地產政策的措辭將成為關注焦點。

報告預計，大陸將會推開新一輪減稅降費，目標在人民幣2兆元，並會推出支持家庭消費的政策。

在貨幣政策方面，報告預估，穩健的貨幣政策保持靈活適度，維持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速「基本匹配」的表述，但不會再強調「保持宏觀槓桿率基本穩定」。

在房地產部分，報告預測將重申「房住不炒」，但會強調「因城施策促進房地產行業平穩健康發展」。

今年適逢中共黨代表大會，大陸經濟面臨「三重壓力」，許多分析認為大陸經濟料正式開啟「5時代」，部分機構預計實際增速在5.5%左右，官方依然會設定一個增長目標，料在5%以上。

大陸國家統計局16日公布的1月居民消費物價指數年增幅0.9%，低於預期，也凸顯消費疲軟。此外，大陸財政部已經提前下達2022年新增地方債限額人民幣1.79兆元，其中專項債人民幣1.46兆元、一般債人民幣3,280億元。