陸前外管局官員管濤：預計人行仍有降準降息空間

中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外管局前國際收支司司長管濤16日在《上海證券報》撰文表示，中國大陸當前基礎國際收支順差規模較大，人民幣滙率存在偏離經濟基本面的調整需求，美國聯準會加快退出量化寬鬆步伐所產生的外資流入減少、貿易順差縮小等，將有利於維持人民幣滙率穩定，未來大陸貨幣政策「以我為主」將是總基調。

該文章指出，中美貨幣政策進一步分化將考驗大陸金融的韌性。今年聯準會受到全面通膨壓力，將縮緊貨幣政策的腳步。管濤稱，即便是出現更壞的情形，比如聯準會緊縮引發美國乃至全球金融動盪，甚至產生全球經濟危機，對於大陸而言，仍應以貨幣寬鬆而不是緊縮來應對沖外部衝擊。

他還提到，近年來人民幣匯率雙向波動的彈性增加，市場對於人民幣匯率漲跌的適應性、承受力明顯提高。因此，即使出現階段性資本外流或匯率貶值，大陸境內也難再出現貶值恐慌，從而有助於維護貨幣政策的自主性。

另一方面，大陸人行以「穩增長」的需要，將堅持跨周期與逆周期調節有機結合，綜合發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。管濤還說，如果未來穩增長確有需要，人行仍有降準降息的操作空間。

管濤認為，中美貨幣政策分化加大將是大概率事件；而貨幣政策「以我為主」是大陸應對此次疫情的底牌，他也強調，「以我為主」並非全新提法，這跟去年7月中共中央政治局會議基本一致。