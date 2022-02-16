快訊

多所惡質私校「被停招」 教團：監督欠周的董事是幫兇

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸前外管局官員管濤：預計人行仍有降準降息空間

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中銀證券全球首席經濟學家管濤。圖／中新社
中銀證券全球首席經濟學家管濤。圖／中新社

中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外管局前國際收支司司長管濤16日在《上海證券報》撰文表示，中國大陸當前基礎國際收支順差規模較大，人民幣滙率存在偏離經濟基本面的調整需求，美國聯準會加快退出量化寬鬆步伐所產生的外資流入減少、貿易順差縮小等，將有利於維持人民幣滙率穩定，未來大陸貨幣政策「以我為主」將是總基調。

該文章指出，中美貨幣政策進一步分化將考驗大陸金融的韌性。今年聯準會受到全面通膨壓力，將縮緊貨幣政策的腳步。管濤稱，即便是出現更壞的情形，比如聯準會緊縮引發美國乃至全球金融動盪，甚至產生全球經濟危機，對於大陸而言，仍應以貨幣寬鬆而不是緊縮來應對沖外部衝擊。

他還提到，近年來人民幣匯率雙向波動的彈性增加，市場對於人民幣匯率漲跌的適應性、承受力明顯提高。因此，即使出現階段性資本外流或匯率貶值，大陸境內也難再出現貶值恐慌，從而有助於維護貨幣政策的自主性。

另一方面，大陸人行以「穩增長」的需要，將堅持跨周期與逆周期調節有機結合，綜合發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。管濤還說，如果未來穩增長確有需要，人行仍有降準降息的操作空間。

管濤認為，中美貨幣政策分化加大將是大概率事件；而貨幣政策「以我為主」是大陸應對此次疫情的底牌，他也強調，「以我為主」並非全新提法，這跟去年7月中共中央政治局會議基本一致。

人民幣 聯準會

延伸閱讀

繼驅趕用餐公安...大陸星巴克又喊漲 微博飄「咖啡味」再炎上

前空軍防砲上校被控是共諜 更一審仍判無罪

大陸化妝品牌崛起 搶攻Z世代

陸大學招台生 增兩輪招錄功能

相關新聞

小米陷危機？「一起喝粥」創始員工離職 10%員工面臨裁員命運

大陸科技巨頭小米創始團隊成員、原小米技術委員會副主席兼秘書長李偉星離職，李偉星是小米的12號重要員工，2010年4月6日...

繼驅趕用餐公安...大陸星巴克又喊漲 微博飄「咖啡味」再炎上

今日「微博」上飄滿「咖啡味」，美國咖啡品牌星巴克再度登上熱搜。在星巴克近日重慶某門市驅趕民警爭議之後，據陸媒「澎湃新聞」...

蘇州一大學宿舍被徵用為隔離房惹議 官方：已停止徵用

蘇州疫情緊張，有大陸網友稱蘇州西交利物浦大學學生宿舍被強制徵用為隔離房間，在未告知學生的情況下打包學生物品。對此，蘇州工...

美的新能源汽車零部件基地安慶開工 產值1,720億元

大陸家電龍頭美的集團新能源汽車業務有進展，美的集團新能源汽車零部件戰略新基地專案16日於安徽省安慶市奠基開工，總投資約人...

中國央行：將和亞洲國家合作 促用本地貨幣貿易

中國人民銀行（央行）行長易綱今天表示，將和印尼等亞洲國家合作，促進本地貨幣在投資、貿易中的使用；他還說，中國經濟今年可望...

雙減衝擊嚴重 俞敏洪：新東方從頭再來長期奮鬥

中國執行教育「雙減」政策後，補教業遭到嚴重打擊。中國補教龍頭新東方創辦人俞敏洪今天公開表示，新東方的發展「幾乎一切從頭再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。