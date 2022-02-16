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合富中國16日掛牌上交所 收盤漲43.91%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
合富中國16日掛牌上交所，收盤漲43.91%。圖／截圖自新浪財經
合富中國16日掛牌上交所，收盤漲43.91%。圖／截圖自新浪財經

台資合富KY旗下的合富中國16日掛牌上交所，發行價格為人民幣4.19元，收盤價人民幣6.03元，漲幅43.91%。

合富中國16日開盤人民幣6.03元，相較發行價人民幣4.19元，大漲43.91%，觸發首日上漲限制44%而臨停，至10時恢復交易，賣家惜售。

每日經濟新聞報導，合富中國董事長李惇16日致辭時表示，本次發行上市是合富中國發展的重要里程碑。未來公司仍將立足醫療產品流通領域，秉持創新及服務的精神，繼續為醫院客戶提供優質的差異化價值服務，推動陽光業務，為股東創造更高的價值，為社會作出更大的貢獻。

福布斯中國網報導，合富中國在認購階段，曾遭遇棄購，網上網下共棄購20.399萬股。

合富中國是醫療流通領域的渠道商，具備與境內外試劑耗材和醫療設備原廠、各大代理商及醫療機構長期互惠關係。簡言之是連結產業鏈上游體外診斷產品製造商和下游醫療機構、體檢中心、檢驗中心等體外診斷產品需求端的中間商。

目前合富中國建立了覆蓋百餘家三級醫院主要體外診斷試劑項目的合作關係，提供全面的體外診斷產品集約化採購服務。

經過10多年發展，合富中國已成功代理並引入包括境外原廠Accuray、TearScience、Viewray 在內的多項國外先進醫療設備。相關代理產品覆蓋70多家醫院，並提供長期的維修服務。

合富中國的客戶包括上海市第一婦嬰保健院、濟寧醫學院附屬醫院、勝利油田中心醫院、上海市第十人民醫院、鎮江市第一人民醫院、上海市公共衛生臨床中心等。

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