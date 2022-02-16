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繼驅趕用餐公安...大陸星巴克又喊漲 微博飄「咖啡味」再炎上

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為廣西北海一家星巴克資料照。圖／香港中通社
圖為廣西北海一家星巴克資料照。圖／香港中通社

今日「微博」上飄滿「咖啡味」，美國咖啡品牌星巴克再度登上熱搜。在星巴克近日重慶某門市驅趕民警爭議之後，據陸媒「澎湃新聞」報導，知名咖啡品牌星巴克部分產品於16日漲價，該訊息引發民眾反彈，星巴克在大陸市場似乎不再風光。

星巴克近日成為大陸互聯網上最火紅的熱詞之一，首先是有消息傳出星巴克重慶某門市13日驅趕於店門口吃便當的公安，導致民眾批判與反彈。大陸官媒也對此點評指出：「星巴克請收回你們的傲慢」。15日，該門市甚至被民眾在門口擺上白花並丟雞蛋，表達抗議。

漲價則讓星巴克再度讓處於風口。據「每日經濟新聞」報導，包括美式咖啡、拿鐵咖啡在內的不少產品售價均上漲人民幣1至2元。星巴克客服回應，「這次只是針對部分飲品和食品定價進行調整，是綜合評估和考量運營成本等多方面因素定價的。」

去年12月，星巴克也傳出在江蘇無錫有兩家門市換標籤使用過期食材，連當地政府都介入監管。這兩家門店已關閉告終，事件也重創星巴克品牌形象。

星巴克1999年進入大陸市場，截至2021財年第4季末，星巴克已在中國大陸208個城市，開出5,360多家門店，其中2021年在大陸市場新開了654家門店。截至2021年第4季，美國和中國大陸的門店總數占其全球門店總數的62%。

星巴克 咖啡 品牌 漲價 公安

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