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京元電子蘇州子公司、蘇州三星電子 均傳有員工確診

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在傳出本土疫情後，15日零時起，所有離開蘇州的人員均必須持有48小時內的核酸檢測陰性證明，圖為執法人員在京滬高速公路蘇州新區收費站查驗。圖／新華社
在傳出本土疫情後，15日零時起，所有離開蘇州的人員均必須持有48小時內的核酸檢測陰性證明，圖為執法人員在京滬高速公路蘇州新區收費站查驗。圖／新華社

目前大陸本土疫情較嚴重的江蘇省蘇州市，15日又新增新冠肺炎確診病例18例，無症狀感染者1例。根據蘇州周三公布的確診者足跡，其中病例24為京元電子位於蘇州工業園區的子公司京隆科技（蘇州）有限公司員工，病例25為蘇州三星電子有限公司員工。

蘇州14日有一名無症狀感染者也是京隆科技員工，13日蘇州有兩名確診者為京隆科技員工、一人為聯電旗下的和艦科技員工。

在13日傳出本土疫情後，為防止疫情外溢，蘇州已從15日零時起，關閉15個高速公路入口，並設置31個高速公路查驗點，所有人員必須持有48小時內核酸檢測陰性證明且「健康碼」為綠碼方可離開蘇州。與此同時，蘇州也暫停省市際道路客運班車、包車和毗鄰公車。

昨天深夜蘇州再度公布，16日零時起，新增關閉18個高速公路入口、4個長江汽渡，並增設32個交通防控查驗點。預計通過鐵路客運離開蘇州的旅客，也必須提供48小時內核酸檢測陰性證明，並經檢測體溫和查驗「健康碼」、行程卡，均無異常才可進站乘車。

蘇州並要求請市民做到「非緊急不離開蘇州」，確需離開蘇州的人員必須提前做好核酸檢測。

蘇州是台資科技大廠在中國大陸重要的生產基地，在傳出疫情後實施嚴格的人員進出管控措施，對企業正常運作恐將帶來若干影響。

疫情 高速公路 新冠肺炎

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