外媒：英特爾溢價60%收購高塔半導體 或為避免中國大陸企業介入
集微網消息，當地時間2月15日，據外媒semiwiki.報導，英特爾宣佈以54億美元收購以色列的高塔半導體公司（Tower Semiconductor）。這相當於每股53美元。但該公司的最後一筆交易是每股33美元，其中溢價或高達60%。
報導稱，高塔半導體獲得了更多的中國業務和軍工業務。這些都是支持英特爾的戰略方向所需要的。從本質上講，溢價的原因可能是這筆交易是一石多鳥。
在電話會議上，一些分析師似乎對這次收購持否定態度，因為高塔半導體的利潤率較低。大多數被英特爾收購的公司都有較低的利潤率，而在在台積電主導的代工領域獲得較高的利潤率並不容易。
報導指出，英特爾收購該公司並不是為了利潤率或財務狀況，顯然是在目前作為代工廠的定位下，與英特爾的技術互補。如果高塔半導體能夠幫助英特爾成為一家更有能力的代工廠，那麽光是收購價格就值得了。
在這起收購案中，如果中國對高塔半導體進行嚴格讅查並不會令人感到驚訝。中國一直在關注一些以色列的技術公司，因為它擔心與美國的技術隔絕，以及美國外國投資委員會（CFIUS）對外國投資/收購的限製。
該報導稱，這起收購案非常高的溢價也可能是幕後競購戰的跡象，或者希望在交易宣佈後避免其他人（如中國企業）以超過英特爾的出價介入。
（校對/Ukyan）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言