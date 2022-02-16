外媒：英特爾溢價60%收購高塔半導體 或為避免中國大陸企業介入

集微網消息，當地時間2月15日，據外媒semiwiki.報導，英特爾宣佈以54億美元收購以色列的高塔半導體公司（Tower Semiconductor）。這相當於每股53美元。但該公司的最後一筆交易是每股33美元，其中溢價或高達60%。

報導稱，高塔半導體獲得了更多的中國業務和軍工業務。這些都是支持英特爾的戰略方向所需要的。從本質上講，溢價的原因可能是這筆交易是一石多鳥。

在電話會議上，一些分析師似乎對這次收購持否定態度，因為高塔半導體的利潤率較低。大多數被英特爾收購的公司都有較低的利潤率，而在在台積電主導的代工領域獲得較高的利潤率並不容易。

報導指出，英特爾收購該公司並不是為了利潤率或財務狀況，顯然是在目前作為代工廠的定位下，與英特爾的技術互補。如果高塔半導體能夠幫助英特爾成為一家更有能力的代工廠，那麽光是收購價格就值得了。

在這起收購案中，如果中國對高塔半導體進行嚴格讅查並不會令人感到驚訝。中國一直在關注一些以色列的技術公司，因為它擔心與美國的技術隔絕，以及美國外國投資委員會（CFIUS）對外國投資/收購的限製。

該報導稱，這起收購案非常高的溢價也可能是幕後競購戰的跡象，或者希望在交易宣佈後避免其他人（如中國企業）以超過英特爾的出價介入。

（校對/Ukyan）