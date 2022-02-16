穩投資者信心 寧德時代「風口浪尖」啟動調研

全球動力電池龍頭企業，在市場有「寧王」之稱的寧德時代15日發布公告，披露了14日調研會的內容，寧德時代表示，友商擴產不意味著會增加競爭，寧德時代始終通過材料創新、結構創新與極限製造，為客戶提供最具性價比的產品。此外，會中也提到寧德時代電池生產過程未涉及美國技術。分析認為寧德時代在「風口浪尖」時刻舉辦調研，或與其近期股價波動有關。

寧德時代董事長曾毓群、董事會秘書兼副總經理蔣理、財務總監鄭舒在這場調研會中，與高瓴資本、鴻商資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本等投資機構約50名法人座談。

會中有機構關心寧德時代電池是否涉及美國技術，寧德時代回應，在電池生產過程中沒有直接涉及，BMS上晶片部分源自美國，目前也在推動國產化。

此外，寧德時代也提到因公司與美國客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統車企，雙方共同探討了各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響。

寧德時代也指出公司未來最大挑戰在於公司成長速度、組織能力與人員的國際化能力。公司截至去年底已累計布局了10大生產基地，未來擬加強海外基地佈局，完善包括境外員工培訓等體系建設，也面臨更多挑戰。

面對動力電池廠擴產，特別是國際化的競爭，寧德時代回應友商擴產不意味著會增加競爭，有創新材料體系、結構體系的產品，才值得競爭。公司始終通過材料創新、結構創新與極限製造，為客戶提供最具性價比的產品。

有市場分析，以往罕見安排機構調研的寧德時代這次在「風口浪尖」上啟動調研或許與其近期股價大幅波動相關。從2020年初至2021年年底，該公司兩年內漲幅超過450%，市值突破人民幣兆元大關。但進入2022年，新能源行業股票都在大幅波動，寧德時代的股價前期也出現也大幅回調，在截至14日的短短兩個多月內，股價已重挫近14%。

不過，調研當日，寧德時代大漲3.68%，次日（15日）接續大漲3.74%，顯示機構對於寧德時代的回應持正面態度。