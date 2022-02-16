特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

全國乘用車市場信息聯合會14日公布的最新中國汽車銷量數據顯示，特斯拉上海工廠1月份批發銷量達5.98萬輛，出口銷量為4.05萬輛。

中新社報導，值得一提的是，1月份中國新能源車出口5.2萬輛，特斯拉出口量占中國新能源車出口比率近八成。在剛剛過去的2021年，特斯拉上海工廠共交付車輛48.41萬輛，其中有超過16萬輛的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲等10多個國家的需求。特斯拉也在此前財報中強調，上海工廠已成為特斯拉主要的出口中心。

特斯拉方面表示，目前特斯拉上海工廠已經達到90%以上的零部件本土化。圍繞特斯拉上海工廠，眾多汽車零部件企業在蘇州、寧波、南通、無錫、紹興、台州、南京、常州等長三角「包郵區」組成了特斯拉的「4小時朋友圈」，形成了大規模的產業集群，為地方經濟高速發展注入了全新活力。

特斯拉上海工廠所在地上海臨港新片區，新能源汽車產業也成為其首個千億元（人民幣，下同）級產業。目前，臨港新片區已構建起涵蓋汽車芯片、自動駕駛系統、汽車內飾、車身、新材料、精密加工等新能源汽車產業生態。

臨港新片區管委會高新產業和科技創新處相關負責人先前表示，到2025年，臨港新片區智能新能源汽車產業規模預計將突破3000億元，將成為具有全球影響力的智能新能源汽車產業集聚地。