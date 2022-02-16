快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

全國乘用車市場信息聯合會14日公布的最新中國汽車銷量數據顯示，特斯拉上海工廠1月份批發銷量達5.98萬輛，出口銷量為4.05萬輛。 　　

中新社報導，值得一提的是，1月份中國新能源車出口5.2萬輛，特斯拉出口量占中國新能源車出口比率近八成。在剛剛過去的2021年，特斯拉上海工廠共交付車輛48.41萬輛，其中有超過16萬輛的海外市場交付，滿足歐洲、亞洲等10多個國家的需求。特斯拉也在此前財報中強調，上海工廠已成為特斯拉主要的出口中心。

特斯拉方面表示，目前特斯拉上海工廠已經達到90%以上的零部件本土化。圍繞特斯拉上海工廠，眾多汽車零部件企業在蘇州、寧波、南通、無錫、紹興、台州、南京、常州等長三角「包郵區」組成了特斯拉的「4小時朋友圈」，形成了大規模的產業集群，為地方經濟高速發展注入了全新活力。

特斯拉上海工廠所在地上海臨港新片區，新能源汽車產業也成為其首個千億元（人民幣，下同）級產業。目前，臨港新片區已構建起涵蓋汽車芯片、自動駕駛系統、汽車內飾、車身、新材料、精密加工等新能源汽車產業生態。

臨港新片區管委會高新產業和科技創新處相關負責人先前表示，到2025年，臨港新片區智能新能源汽車產業規模預計將突破3000億元，將成為具有全球影響力的智能新能源汽車產業集聚地。

特斯拉 上海 人民幣

延伸閱讀

Canalys：2021年全球電動汽車銷量增長109% 中國大陸佔一半

牙醫診所開特斯拉專車接送「賺很大？」 網友：利潤超乎想像

因應晶片荒特斯拉出招　部分電動車減少轉向系統組件

比特斯拉還快！鴻海協助開發「電動皮卡」 下半年有望交付

相關新聞

大陸化妝品牌崛起 搶攻Z世代

近年來，大陸國貨彩妝品牌層出不窮，廣東是化妝品產業大省，不少國產化妝品牌在粵誕生。西方情人節和東方上元節接踵而至，廣州多...

武漢貨輪直航日韓 集裝箱增64.5%

滿載249標箱共1713噸的化工產品、汽車零配件、防護用品等出口貨物的「華航漢亞2號」集裝箱貨輪，本月14日在武漢新港海...

福州深化融合 打造福馬共同家園

福州市官方最近提出，今後五年，將朝著「榕台融合深入拓展，打造台胞台企登陸的第一家園先行城市」的目標努力。今年推動福州都市...

德陽氫燃料電池公車 示範線投運

近日，在四川省德陽市城北公交總站，10輛嶄新的氫燃料電池公車依次排開，格外引人矚目；此舉標誌著德陽氫燃料電池公車示範線正...

特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

全國乘用車市場信息聯合會14日公布的最新中國汽車銷量數據顯示，特斯拉上海工廠1月份批發銷量達5.98萬輛，出口銷量為4....

陸新能源車1月零售 增132%

大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）14日披露，2022年1月中國新能源乘用車市場零售同比上漲132%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。