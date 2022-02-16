陸新能源車1月零售 增132%

大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）14日披露，2022年1月中國新能源乘用車市場零售同比上漲132%。

中新社報導，據介紹，2022年1月中國乘用車市場零售達到209.2萬輛，同比下降4.4%，相較2021年12月下降0.6%，1月乘用車市場零售總體走勢很好。乘聯會分析認為，由於春節假期從2022年1月31日開始，但節前生產停線和消費者購車都會提早幾天，1月因春節因素損失3天-5天，估計帶來15%左右的產銷量損失。因此2022年1月零售環比和同比表現折算後都是很好的增長。

此外，2021年秋冬以來，疫情防控出現反覆，但今年春節「就地過年」等防疫號召較去年同期有所鬆綁，居民返鄉規模大幅增長。較大規模的居民返鄉，對部分中西部省份、縣鄉城市的購車消費形成一定支撐，節前的促銷力度加大也助推返鄉購車潮。

隨著前幾個月以來生產、批售的逐步走強，中國乘用車整體市場供應呈現回暖態勢，各廠商積極迎接新年開門紅，尤其是終端促銷在2021年7月後持續大幅收縮至11月，2021年12月開始促銷小幅增長，帶來零售持續走強。

由於汽車經銷商層面的在售車型庫存水平改善、結構持續優化，廠商供貨節奏逐步符合預期。隨著節前銷售旺季到來，1月經銷商明顯加大終端優惠力度，銷售積極性快速提升，實現終端零售走強。

其中，1月豪華車零售29萬輛，同比下降5%，環比增長18%。豪華車年初零售環比大幅走強，預示豪華車新年強增長的態勢。1月自主品牌汽車零售94萬輛，同比增長11%，環比增長1%。值得一提的是，1月新能源乘用車零售銷量達34.7萬輛，同比增長132.0%。

談及2022年2月全國乘用車市場，乘聯會表示，部分傳統車企受芯片影響而調低2021年預期，未交付訂單資源轉接2022年車市一季度，所以確保開門紅、保交付的努力將在2022年一季度落實奏效。