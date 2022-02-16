快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德陽氫燃料電池公車 示範線投運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
氫能源燃料電池公車被譽為「汽車動力終極解決方案」，實現綠色出行，圖為氫燃料電池公車。圖／本報四川德陽傳真
氫能源燃料電池公車被譽為「汽車動力終極解決方案」，實現綠色出行，圖為氫燃料電池公車。圖／本報四川德陽傳真

近日，在四川省德陽市城北公交總站，10輛嶄新的氫燃料電池公車依次排開，格外引人矚目；此舉標誌著德陽氫燃料電池公車示範線正式開通運營。

據了解，這批車輛不僅採用全新的氫能源動力，外觀也充滿亮點，設計項目主要採用熊貓仿生造型，搭配黑白相間的車身，帶來全新的視覺體驗效果。配置方面，本次投放的氫能源公車長10.5公尺，配置座位31個，車輛採用低入口，方便乘客上下車。

除了主動防控系統、電池倉滅火裝置、駕駛區防護隔離設施等必備的硬體設施外，還配備了地鐵級氣動式塞拉門、公共汽車客艙固定噴淋裝置，以及外翻式全自動智慧應急逃生窗，為市民出行提供更加優質、安全、綠色的保障。

據悉，這批氫燃料電池公車，由東方電氣和蜀都客車聯合製造。其中，最核心的燃料電池發動機、驅動電機及控制器，由東方電氣提供。

氫能源燃料電池公車被譽為「汽車動力終極解決方案」，不涉及燃燒，無機械損耗，能量轉化率高，產物僅為電、熱和水蒸氣，真正實現了零排放、零油耗、零汙染的「氫裝」上路，對降低大氣汙染、改善城市環境、實現綠色出行，有著重要意義。

公車 標誌

延伸閱讀

亞洲單機容量最大海上風電電機 研製成功

德陽始發中歐班列 突破百列

德陽造 助力世界最大抽蓄電站投運

首列中緬印度洋新通道 測試班列抵德陽

相關新聞

大陸化妝品牌崛起 搶攻Z世代

近年來，大陸國貨彩妝品牌層出不窮，廣東是化妝品產業大省，不少國產化妝品牌在粵誕生。西方情人節和東方上元節接踵而至，廣州多...

武漢貨輪直航日韓 集裝箱增64.5%

滿載249標箱共1713噸的化工產品、汽車零配件、防護用品等出口貨物的「華航漢亞2號」集裝箱貨輪，本月14日在武漢新港海...

福州深化融合 打造福馬共同家園

福州市官方最近提出，今後五年，將朝著「榕台融合深入拓展，打造台胞台企登陸的第一家園先行城市」的目標努力。今年推動福州都市...

德陽氫燃料電池公車 示範線投運

近日，在四川省德陽市城北公交總站，10輛嶄新的氫燃料電池公車依次排開，格外引人矚目；此舉標誌著德陽氫燃料電池公車示範線正...

特斯拉上海廠 1月出口逾4萬輛

全國乘用車市場信息聯合會14日公布的最新中國汽車銷量數據顯示，特斯拉上海工廠1月份批發銷量達5.98萬輛，出口銷量為4....

陸新能源車1月零售 增132%

大陸全國乘用車市場信息聯席會（簡稱：乘聯會）14日披露，2022年1月中國新能源乘用車市場零售同比上漲132%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。