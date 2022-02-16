德陽氫燃料電池公車 示範線投運

近日，在四川省德陽市城北公交總站，10輛嶄新的氫燃料電池公車依次排開，格外引人矚目；此舉標誌著德陽氫燃料電池公車示範線正式開通運營。

據了解，這批車輛不僅採用全新的氫能源動力，外觀也充滿亮點，設計項目主要採用熊貓仿生造型，搭配黑白相間的車身，帶來全新的視覺體驗效果。配置方面，本次投放的氫能源公車長10.5公尺，配置座位31個，車輛採用低入口，方便乘客上下車。

除了主動防控系統、電池倉滅火裝置、駕駛區防護隔離設施等必備的硬體設施外，還配備了地鐵級氣動式塞拉門、公共汽車客艙固定噴淋裝置，以及外翻式全自動智慧應急逃生窗，為市民出行提供更加優質、安全、綠色的保障。

據悉，這批氫燃料電池公車，由東方電氣和蜀都客車聯合製造。其中，最核心的燃料電池發動機、驅動電機及控制器，由東方電氣提供。

氫能源燃料電池公車被譽為「汽車動力終極解決方案」，不涉及燃燒，無機械損耗，能量轉化率高，產物僅為電、熱和水蒸氣，真正實現了零排放、零油耗、零汙染的「氫裝」上路，對降低大氣汙染、改善城市環境、實現綠色出行，有著重要意義。