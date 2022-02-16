武漢貨輪直航日韓 集裝箱增64.5%

滿載249標箱共1713噸的化工產品、汽車零配件、防護用品等出口貨物的「華航漢亞2號」集裝箱貨輪，本月14日在武漢新港海關監管下順利通關，駛向韓國和日本。這也是武漢陽邏港虎年發出的首艘江海直航出境船舶。

中新社報導，據海關統計，2022年1月以來，武漢與日本、韓國直航航線已累計運輸進出口集裝箱2234標箱，同比增長64.5%。

近年來，地處中國內陸的武漢依託長江黃金水道，打造聯江達海新通道。2019年底，武漢至日本近洋直航航線開通；2021年10月，武漢至韓國近洋直達航線開通，該航線在武漢至日本近洋直達航線的基礎上進行了延伸，一方面可以提升武漢至日本航線經濟效益，另一方面可以將武漢至韓國往返運輸時間節省3天以上。

為助力打造新通道，武漢海關打通「鐵水聯運」、「江海直航」、「過境貿易」等進出口物流模式，助推形成輻射周邊省市，對接中歐班列（武漢），橫跨東亞、中亞及歐洲的國際物流大通道。

此外，推動提前申報、兩步申報、船邊直提、抵港直裝等等改革措施落地，持續優化口岸營商環境，提升通關便利化水平。直航航線可為武漢市與日本、韓國之間的貨物節省運輸時間大約50%，節省運輸成本大約20%。