福州深化融合 打造福馬共同家園

福州市官方最近提出，今後五年，將朝著「榕台融合深入拓展，打造台胞台企登陸的第一家園先行城市」的目標努力。今年推動福州都市圈與馬祖打造「福馬共同家園」。

中新社報導，福州都市圈由以福建福州為中心、聯繫緊密的周邊城市共同組成，主要包括福州、莆田，寧德市蕉城區、福安市、霞浦縣、古田縣，南平市延平區和建陽區、建甌市部分地區，及平潭綜合實驗區。

從福建省政府發佈的「福州都市圈發展規劃」可見，「兩岸合作重要門戶」是福州都市圈的定位之一。福州都市圈深化與台灣地區在重點產業領域融合發展，在社會交往、文化交流等領域開展合作。

福州市人民政府台港澳事務辦公室相關負責人認為，作為與福州都市圈最近的馬祖，可利用此契機發揮地理區位、現有資源等優勢，加強與福州都市圈的交流合作，共同打造「福馬共同家園」，共創兩地雙贏。

事實上，兩岸融合發展，福州和馬祖早已先行一步。2001年1月2日，馬祖507名香客乘「台馬輪」直航福州馬尾進香，打破了兩岸隔絕半個世紀的堅冰。

福州與馬祖的直接往來，從人員往來拓展到人、貨船齊頭並進。福州馬尾—馬祖、連江黃岐—馬祖南竿，是福州、馬祖兩地交流合作的重要通道，截至2020年底，分別運送旅客61.94萬人次、24.99萬人次。

福州整合沿海台輪停泊點，推進福馬小額貿易發展。福州與馬祖地區通水通電通氣通橋亦在加快推進。

截至目前，福州與馬祖地區10所中小學、22個村全面建立對接聯繫。建立福州─馬祖定期協商磋商機制，推進旅遊、漁業、體育、氣象等多領域交流合作。

正在馬尾舉行的「兩馬同春鬧元宵」活動已經走過二十屆，成為兩岸文化交流重要品牌。

這個農曆虎年春節，前立委曹爾忠在福州走親訪友時，大家聊天的話題總是圍繞「福馬共同家園」展開，在這個主軸下一起創造更好的生活。馬祖青年馮念祖于2016年來福州發展，推廣家鄉的東引高粱酒。隨著福州市一系列服務台胞台企政策持續落地，他深感創業有了底氣。

「福州都市圈發展規劃」中提出，將深化開放合作，建設共同家園，在經濟、社會各層面強化對台灣青年的吸引力；加強社會民生合作，擴大民間基層交流的影響力。

福州市委書記林寶金表示，福州將發揮近台優勢，著力深化交流合作，努力探索海峽兩岸融合發展新路，加快打造「福馬共同家園」。