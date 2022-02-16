大陸化妝品牌崛起 搶攻Z世代

近年來，大陸國貨彩妝品牌層出不窮，廣東是化妝品產業大省，不少國產化妝品牌在粵誕生。西方情人節和東方上元節接踵而至，廣州多個商圈及化妝品企業的國貨品牌不斷弄「潮」，性價比和顔值齊升，不斷搶駐「Z世代」化妝包。

中新社報導，節日期間，廣州天河商圈內不少商舖擺放多款虎年限定、情人節限定的化妝品。售賣的化妝品有的在膏體上雕花，有的在外包裝設計上與非物質文化遺產項目、少數民族文化結合，還有的在成分上主打中草藥，而這些中國文化元素濃厚的化妝品擺放在了最為醒目的位置。

「我們把中國自然風景中的色彩變幻通過配色、紋理調整畫在了眼影盤上，創作了赤彤丹霞、粉黛高原、碧藍湖泊、煥彩梯田四款主題眼影盤，很多消費者反饋，打開我們的眼影盤就像打開了一幅國家地理水彩畫一樣」，廣州正佳廣場完美日記品牌店的負責人表示。

完美日記和中國國家地理雜誌聯名推出了這批主題眼影盤。品牌店負責人強調，隨著文化自信提升，「Z世代」的年輕消費者對國貨接受度更高，能够體現中國文化，融入中國元素的時尚創意產品更容易打動他們。

在高顔值的加持下，性價比成了國產品牌的殺手鐧。廣州北京路商圈多個國產品牌化妝品店內，百十來元（人民幣，下同）的化妝品佔比很大。

「Z世代」愛國潮、看中性價比，加劇了國產本土品牌的競爭。根據廣州市白雲化妝品產業促進會提供的數據顯示，截至2月1日，中國擁有持證化妝品生產企業5755家，廣東2938家，而在廣州就有1823家。

這批中國化妝品生產企業有些已成功圈粉「Z世代」，擁有一定體量的粉絲基礎。廣州洗護品牌阿道夫總裁李志珍認為，國貨品牌憑藉對傳統文化的創新演繹、極具東方美學意蘊的設計，吸引了「Z世代」的眼光，但在消費升級的大背景下，新一代年輕消費者更願意為品質買單。

她坦言，在美妝洗護領域，中國還沒真正走向世界的國際品牌，海外頭部美妝集團大多歷史悠久，具有非常強的品牌優勢，中國目前一線美妝品牌大多是2000年後崛起的，但她相信，「Z世代」對中國文化的自信，對國潮國貨的喜愛，也會帶動國貨不斷進步。