陸《網絡安全審查辦法》 超百萬用戶平台國外上市須申報

15日，由大陸國家互聯網信息辦公室等十三部門聯合修訂發布的《網絡安全審查辦法》正式施行。《辦法》要求，掌握超過100萬用戶個人信息的網路平台運營者赴國外上市必須申報網路安全審查。網路平台營運者處理數據影響或可能影響國家安全的情形都將納入網路安全審查範圍。

第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》也顯示，2021年上半年，工業和信息化部網路安全威脅和漏洞信息共享平台接報網絡安全事件49605件。2021年9月1日，《數據安全法》正式施行，明確規定國家建立數據安全審查制度，國家網信辦有關負責人表示，此次對《網路安全審查辦法》進行修訂，主要目的是進一步保障網路安全和數據安全，維護國家安全。

據人民網報導，北京航空航天大學工業和信息化法治研究院研究員雷震文表示，此次修訂《辦法》以維護數據安全為中心，要求超過100萬用戶個人信息的網絡平台運營者赴國外上市時必須申報網絡安全審查，「以做加法的方式，新增了不少亮點」。他提到，擴大網路安全審查適用的範圍是本次修訂的首要亮點。

雷震文提到，此次修訂《辦法》可以從兩個方面理解：一是應對網路安全新形勢、新挑戰的需要，多國網路空間博弈不斷激烈，網路對抗與商業競爭和金融競爭逐漸融合，這給中國網路安全維護帶來了很多新問題﹔二是修訂原《辦法》能夠為《數據安全法》相關規範的落實提供進一步的依據。

雷震文提到，《辦法》對網路平台運營者的安全審查主要集中在兩個方面：一是對平台運營者開展數據處理活動的審查，二是就特定網路平台運營者赴國外上市進行安全審查。此外，《辦法》對審查工作機制成員、審查重點評估的國家安全風險因素也進行了擴充。

雷震文指出，《辦法》增加了中國証券監督管理委員會作為國家網路安全審查工作機制成員，新增了網路安全審查重點評估中的國家安全風險因素。雷震文提到，網路安全審查的主旨在於網路風險的識別與防範，是國家安全審查的重要組成部分。網路平台營運者是維護網路安全、國家安全的重要責任主體。

雷震文表示，推行網路安全審查，加強風險識別和控制，是當前世界各主要國家防範網路安全風險的通行做法。此次《辦法》的修訂對於進一步扎實「籬笆」，有效應對數碼社會、平台經濟發展中出現的各類新型網絡安全風險，對切實維護國家網絡主權和安全具有積極的現實意義。