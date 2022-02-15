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大陸對「信用狀況差食品企業」提高抽檢頻次 從快懲處

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方已建立了四級的風險分級管理制度，對信用狀況差的食品企業，當局將大幅提高抽檢和檢查的比例、頻次，發現問題從快懲處。（香港文匯網）
大陸官方已建立了四級的風險分級管理制度，對信用狀況差的食品企業，當局將大幅提高抽檢和檢查的比例、頻次，發現問題從快懲處。（香港文匯網）

中國國家市場總監總局今天15日說，大陸官方已建立了四級的風險分級管理制度，對信用狀況差的食品企業，當局將大幅提高抽檢和檢查的比例、頻次，發現問題從快懲處。

據中國新聞網報導，大陸國家市場監管總局食品安全總監王鐵漢在國務院政策例行吹風會上說，當局已建立四級的風險分級管理制度，將食品企業的風險等級從低到高分為四檔，並據此確定檢查的頻次、內容、方式。

他續稱，對於被列入嚴重違法失信名單的企業，直接定為D類。對信用狀況差的企業，市場監管部門將大幅提高抽檢和檢查的比例、頻次，一旦發現問題，將從嚴懲處。

王鐵漢說，下一步，當局將進一步推動食品風險分級與信用風險分類的有效銜接，對監督檢查結果及行政處罰的信息，全部通過國家企業信用信息公示系統向社會公佈，並對嚴重違法違規記錄等情況的企業和個人，實施信用聯合懲戒，同相關部門在准入、融資、信貸、徵信等方面依法予以限製或禁止。

另外，北京市市場監管局局長冀岩在同一場發布會上說，當局將對北京市的企業每月進行企業信用風險分類的動態調整，並運用動態調整的成果開展研判、識別、抽查和反饋，形成監管閉環，提升“雙隨機、一公開”監管常態化的水平。

信用 北京 國務院

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