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李克強召開國常會 對疫情衝擊行業擴大減稅
面對本土疫情持續多點散發，大陸國務院總理李克強14日主持召開國常會，會議表示，近期要推出措施加大幫扶力度，包括加大對中小企業和製造業所得稅減免、加強金融服務、推進製造業強鏈補鏈，和針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，加大階段性稅收減免等。
據央視報導，大陸國務院常務會議於14日召開，會議指出，工業和服務業是經濟發展和穩定就業的骨幹支撐，但當前工業經濟穩定恢復情勢仍不牢固，服務業因受疫情等影響存在一些特殊困難行業，近期要盡快推出措施加大幫扶。
擬推出措施包括，一是加大所得稅減免，對大陸中小微企業新購置價值人民幣500萬元以上設備器具，折舊為3年的可一次性稅前扣除，折舊為4年、5年、10年的可減半扣除；延長製造業中小微企業緩稅政策；擴大地方「六稅兩費」減免政策適用範圍至全部小型微利企業和個體工商戶。
二是加強金融服務。會議指出，要支持增加普惠小微貸款、製造業中長期貸款，促進綜合融資成本穩中有降；第三，是推進製造業強鏈補鏈，加快新型基礎設施等建設，擴大有效投資。
第四，會議表示，要針對餐飲、零售、旅遊、交通客運等特殊困難行業，加大階段性稅收減免、部分社保費緩繳等支持，促進穩就業和消費恢復，包括2022年免徵公共交通運輸服務增值稅、對承租國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶給予幫扶。
會議還強調，要精準做好常態化疫情防控，面對國內外複雜形勢，高度重視解決經濟運行中的掣肘問題。同時，繼續做好大宗商品「保供穩價」，保持物價基本穩定，保障糧食和能源安全，支持煤電企業多出力，做好進一步「助企紓困」政策準備，以增強經濟發展動力。
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