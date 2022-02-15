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陸中科院發現 喜馬拉雅資源量超百萬頓「超大型鋰礦」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國科學院地質與地球物理研究所在喜馬拉雅瓊嘉崗地區發現了超大型鋰礦。圖取自中國科學報。
中國科學院地質與地球物理研究所在喜馬拉雅瓊嘉崗地區發現了超大型鋰礦。圖取自中國科學報。

鋰礦是製造新能源汽車的重要原物料，目前大陸鋰資源75%仰賴進口，而在大陸本地發現的鋰礦可能有助於提升原材料自主程度。據陸媒「中國科學報」報導，中國科學院地質與地球物理研究所在喜馬拉雅瓊嘉崗地區發現了超大型鋰礦，礦體中氧化鋰資源可達101.25萬噸。該鋰礦被認為「有望成為繼南疆白龍山、川西甲基卡之後的我國第三大鋰礦」，是「喜馬拉雅首例具有工業價值的偉晶岩鋰礦」。

上述相關成果發表於《岩石學報》。科研團隊負責人秦克章通過「中國科學報」表示，礦體中氧化鋰資源可達101.25萬噸，「這個數值是根據保守估算的礦體體積和氧化鋰資源含量算出來的」。「瓊嘉崗鋰礦具有良好的開採條件。」

秦克章表示，青藏高原南緣東西延伸超過2500公里的喜馬拉雅造山帶中出露大規模的新生代淡色花崗岩，早已被第一次青藏科考所認識，但40多年來從未被作為稀有金屬的找礦目標。在中科院地質地球所吳福元院士研究團隊指出該區域淡色花崗岩可能具有良好的稀有金屬成礦潛力後，才有多家單位對區域岩體進行考察

「我們在喜馬拉雅窮家崗峰南西3000米的位置發現了這個鋰礦。」秦克章說，出於賦予美好願望的想法，科研人員根據「窮家崗」的諧音將鋰礦取名為「瓊嘉崗鋰礦」。他們發現了40餘條寬度從10米到近百米的鋰輝石偉晶岩帶，它們組成了4條岩脈群和4條礦帶。

秦克章指出，礦體中氧化鋰資源可達101.25萬噸，「這個數值是根據保守估算的礦體體積和氧化鋰資源含量算出來的」。在氧化鋰含量部分，分析結果顯示，氧化鋰含量平均值為1.30%。

秦克章表示，一般認為，氧化鋰資源含量超過0.8%時，鋰礦就具有開採的工業價值，他們採集的59件樣品中，有44件樣品的氧化鋰資源含量達到了工業品位（0.8%以上），其中最高的一件樣品的氧化鋰資源含量達到了3.3%。

一個礦從發現到開採，一般要經歷預查、普查、詳查、勘探四個階段。目前該鋰礦還處在初級「預查」階段，只是基本確定礦體分布範圍及有用元素類別與含量。

考察 中科院 青藏高原

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