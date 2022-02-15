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趙偉國退出 吳勝武接任紫光展銳董事長

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
紫光展銳更換董事長，由吳勝武擔任。觀察者網
紫光展銳更換董事長，由吳勝武擔任。觀察者網

紫光集團旗下核心子公司紫光展銳發生法定代表人變更，由趙偉國變更為吳勝武，同時吳勝武還接替了趙偉國的紫光展銳董事長職務。

觀察者網報導，現年49歲的吳勝武出生於1973年9月，畢業於清華大學與華中科技大學。加入紫光集團之前，曾歷任寧波信息產業局局長、寧波海曙區區長、工信部電子司副司長等職。

吳勝武於2019年9月任職紫光集團全球執行副總裁，隔年6月出任紫光展銳董事。

企查查信息顯示，除紫光展銳外，吳勝武還在紫光集團旗下多家公司擔任高管，包括長江存儲董事、紫光國董事、紫光聯盛董事長、紫光存儲董事長和經理、紫光智能汽車科技公司董事長等職。

今年1月17日，紫光集團破產重整案塵埃落定，重整投資方由智路建廣聯合體帶頭，長城資產、湖北科投等組成聯合體，出資人民幣600億元承接重整後的紫光集團全部股權。其中，聯合體成員湖北科投現金出資人民幣51億元收購長江存儲項目資產並承接與長江存儲相關擔保責任。

法院批准重整計畫不到10天，1月26日，有日媒援引知情人士的話，為扭轉嚴重負債局面，紫光集團已經終止重慶記憶體項目和成都NAND Flash項目。與此同時，紫光集團還準備對關鍵子公司、大陸第二大移動芯片廠商紫光展銳進行重大人事調整，以提高該公司在5G手機晶片領域的競爭力。

股權結構顯示，紫光集團是紫光展銳第一大股東，持股比例為35.2%；第二到三大股東為國家集成電路產業投資基金（國家大基金）一期、英特爾中國，分別持股14%、11.87%。

紫光展銳是趙偉國掌權紫光期間創辦，2013年至2014年，趙偉國領導下的紫光集團先後收購展訊通信、銳迪科，後將兩家公司合併成立紫光展銳。

按市場調研機構TRENDFORCE數據預估，年營收超16.8億美元，即有望進入2021年度全球Fabless（純芯片設計公司）前10名榜單，紫光展銳上榜可能性不小。

上一個進入全球前十的大陸Fabless，正是華為海思，隨著海思麒麟手機芯片無法生產，華為手機也正淡出市場。

紫光集團

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