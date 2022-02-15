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陸專家：大陸經濟壓力源於供給側改革不到位

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸民間消費收縮成為經濟壓力來源之一。（新華網）
大陸民間消費收縮成為經濟壓力來源之一。（新華網）

中共中央經濟工作會議揭示大陸經濟正面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」等三重壓力。對於導致三重壓力增大的原因，曾擔任過大陸全國人大財經委主任委員、同時為前國家統計局副局長的賀鏗接受「路透」訪談指出，關鍵在於供給側結構性改革未能落到實處。

賀鏗表示，近幾年的供給側結構性改革，本意是要通過激活、優化供給，以達到創造需求、提高全要素生產率目的；但因理論認知度不足、措施不具體導致落實不到位。

他指出，由於供給側結構性改革不落實，加上世界變局和新冠疫情的衝擊，加重了企業經營困難、失業增加、居民收入增長緩慢等問題。在這些因素共同作用下，便形成了明顯的民間（居民和社會）消費收縮。

賀鏗稱，「宏觀政策應該實施靶向治療，精准醫其受病之處。應該在增加就業和提高居民收入方面多下功夫，而不應該再盲目擴張『新基建』和『老基建』。」

他認為，大陸經濟三重壓力之首便是「需求收縮」，如果不搞清楚需求收縮與產生收縮的原因，無法確定宏觀經濟政策，即使確定也是「盲人騎瞎馬」。特別是「民間（居民和社會）消費」的收縮。

值得注意的是，他指出大陸「資本形成率」無疑是非常擴張，比世界平均水平35%高出至少15個百分點。而資本形成率擴張，本質上是是供給側的結構性問題。表現為部分行業產能過剩、庫存過多。相對應的企業，槓桿率也比較高，因為生產的產品賣不出去。所以2015年大陸中央才提出供給側結構性改革和「三去一降一補」政策。但由於上述改革不落實，加之世界變局和新冠疫情的衝擊，加重了企業經營困難、失業增加、居民收入增長緩慢等問題。在這些因素的共同作用下，便形成了明顯的民間（居民和社會）消費收縮。

他認為，形成供給衝擊的原因較複雜。有些是客觀的，有些是主觀的。有些是經濟方面的原因，有些是政治方面的原因。不可忽視，還存在體制、機制方面的問題。需要認真梳理，分類解決。「解決的辦法中央都說過了，大家心裡也都明白。問題在於如何落實。」

在預期轉弱部分，賀鏗認為，當前預期轉弱一定與民營企業所處的狀況直接相關。因此，要穩經濟、穩就業、穩預期，首先應該想辦法穩定和發展民營經濟。因為從歷史發展經驗來看，什麼時候民營企業發展順暢，什麼時候就會就業充分、國民經濟發展前景才會向好。

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