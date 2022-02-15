陸官方召開「告誡會議」發威 鐵礦石期貨跌逾9%

據陸媒「界面新聞」15日消息，為保障鐵礦石市場穩定運行，大陸國家發改委價格司將會同市場監管總局、證監會期貨部於17日召開「提醒告誡專題會議」。參會企業均為大陸國內鐵礦石貿易領域重要參與者。受到該訊息影響，鐵礦石主力合約截至今日13時，跌幅一度觸及跌停9.98%，報每噸人民幣699元，創1月19日以來低點。

該報導指出，包括大陸國內鐵礦石貿易領域重要參與者如五礦集團、中信金屬、中航國際礦產資源、廈門建發、冀東發展、廈門國貿、物產中大、浙商中拓、廈門象嶼等相關企業均將參與本次提醒告誡專題會議。不過發改委價格司與青島發改委均表示「無可奉告、不便透露」。

今日市場受上述訊息影響，大陸大連商品交易所鐵礦石期貨主力合約一度跌超9%。此外，新加坡鐵礦指數期貨03合約也大跌逾10%。

據英為財情，國信期貨分析認為，鐵礦石炒作被發改委強力打壓下熄火。發改委價格司聯合市場監管總局價監競爭局對鐵礦石上下游相關企業約談警戒，效果立竿見影。本次鐵礦石上漲主要因炒作旺季預期，現貨基本面並未有明顯矛盾，炒作到高位有兌現預期，因此調控現貨明顯。預計接下來調控不會放鬆，鐵礦石仍有下跌空間。

中信建投期貨則認為鐵礦石大跌原因有兩個，一是發改委打壓市場操作行為，帶來的監管風險；二是缺乏實際需求支撐但估值偏高。本輪鐵礦石價格持續上漲過程中，下游需求并沒有明顯好轉。整體來看鐵礦石供給尚可，庫存偏高，需求明顯低于往年，現階段供需基本面偏差。他們認為近期鐵礦石價格面臨非常大的回落壓力。

近期大陸官方頻對鐵礦石價格進行喊話。1月28日，發改委稱將採取有力措施加強鐵礦石價格管控；9日，發改委發布消息指出，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格；11日，發改委進一步稱，將與國家市場監管總局開展鐵礦石市場聯合監管調研。這是近一段時間以來，國家發展改革委第3次對鐵礦石市場予以關注的發聲。