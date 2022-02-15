陸人行開展1.3兆MLF 超額續作、利率持平

大陸央行「中國人民銀行」公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元）人行中期借貸便利（MLF）操作和人民幣100億元（約新台幣438億元）逆回購操作。

MLF和逆回購中標利率分別持平在2.85％和2.1％。在1月下調政策利率10個基點後，2月MLF等量平價續做。

不過，今日MLF操作規模較本月到期量2000億元高出千億元，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放達人民幣2,900億元。

2月僅有一筆MLF在18日到期，規模人民幣2,000億元。此外本周逆回購到期規模人民幣3,000億元，其中周一為人民幣2200億元，周二至周五均為人民幣200億元。

由於本月有人民幣2,000億MLF到期，人行連續超額續做MLF。代表銀行體系從中央銀行獲取中期基礎貨幣的邊際資金成本的1年期MLF操作利率在1月剛剛經歷了2020年4月以來的首次下調。

一位金融市場部人士對澎湃新聞表示，「本月MLF操作在意料之中，周一開始央行就將逆回購縮減至100億元，雖然資金利率小幅上行，但供給還是平穩的。」

而人行在最新發布的《2021年四季度貨幣政策執行報告》中以專欄形式再度強調，「從市場角度來說，觀察流動性鬆緊程度最直觀、最準確、最及時的指標是市場利率，判斷貨幣政策姿態也應重點關注公開市場操作利率、MLF 利率等政策利率，以及市場利率在一段時間內的總體運行情況，而不宜過度關注流動性數量以及公開市場操作規模等數量指標。」

澎湃新聞報導，中金公司預計，資金利率將圍繞中樞合理運行，「報告再次設置專欄《銀行體系流動性影響因素與央行流動性管理》，闡述市場利率的運行邏輯和運行目標。『引導市場利率圍繞政策利率波動』目標下，預計資金利率中樞性和時點性向上空間均較有限」。