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中紐自貿協定升級版4月7日生效 利好紐商進入大陸市場

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸和紐西蘭的自由貿易協定升級版自4月7日生效。（圖／取自界面新聞）
中國大陸和紐西蘭的自由貿易協定升級版自4月7日生效。（圖／取自界面新聞）

據大陸商務部官網消息，中國大陸商務部部長王文濤與紐西蘭貿易和出口增長部長歐康納（Damien O’Connor）舉行視訊會談。雙方宣布，均已完成《中國—紐西蘭自由貿易協定升級議定書》的國內核准程序，《升級議定書》將於4月7日正式生效實施。

官網訊息表示，雙方同意，將以2022年「中紐建交50周年」為契機，高質量實施《升級議定書》，進一步促進兩國貿易和投資往來，共同推動兩國經貿關係向更高水平發展，不斷充實全面戰略夥伴關係內涵。

「中國-紐西蘭自由貿易協定」於2008年4月7日簽署，並於同年10月1日實施。雙方於2016年11月啓動自貿協定升級談判，並於2021年1月26日正式簽署《升級議定書》。

據先前消息，升級版的中紐自貿協定會降低紐西蘭出口商之法遵成本，並讓紐西蘭的產品更快地進入中國大陸市場，同時將降低紐西蘭紙類、木材產品的關稅。也因此，紐西蘭的商界與相關業者都對升級版協定表示歡迎。代表紐西蘭出口部門的商業組織ExportNZ的執行長畢爾德（Catherine Beard）先前曾表示，該協定對出口商而言是「如釋重負」，並指協定會為紐西蘭海鮮、乳製品及伐木業者帶來巨大利益。

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