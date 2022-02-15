滴滴「瘦身」 傳全線業務裁員2成 股價漲7%

大陸網約車平台「滴滴」據報裁員兩成。據陸媒《晚點 LatePost》報導，1月中旬，裁員最先從創新事業部R-Lab開始，裁員遍及各部門，總體裁員比例約為20%，裁員通知將在二月底完成。

滴滴14日美股盤前跌一度跌逾1%，報3.93美元，但由於滴滴削減人手的訊息，有利減低成本，利好股價，盤中漲幅達7%。

該報導指出，，R-Lab 國內業務裁撤，國際化外賣技術團隊併入國際化部門，原 R-Lab 事業部總經理羅文將專注負責滴滴造車的產品。緊接著，滴滴開啓了覆蓋幾乎全公司裁員計劃，包括滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務的主管都收到了裁員通知。

不過，國際化部門與自動駕駛沒有裁員，知情人士指出，滴滴在大陸無法註冊新用戶份額下降，但在境外還可以繼續做；而滴滴自動駕駛在2019年分拆成獨立子公司後，就是滴滴最獨立的部門之一。

而這一次各部門裁員比例不一，總體裁員比例約為20%，職能和業務線都要裁員20%的指標。裁員補償為法定標準 N+1。有滴滴員工通過該報導表示，因為滴滴2021年被大陸官方信息安全審查後，市場規模下滑，加上員工手上股票價值大幅縮水，比滴滴上市前高點少了75%，因此部分員工認為裁員是不錯的選擇，「裁員大禮包怎麼都比年終獎多。」

2018 年兩起順風車惡性事件後，滴滴也有過一次規模較大的裁員，主要動作是聚焦主業，對非主業關停並轉。整體裁員為公司人員規模的 15%，達 2000 人。但那次被裁掉的滴滴員工拿到 N+2 的補償金。

據一位滴滴人士說法，滴滴應用下線後，對網約車業務衝擊很大。滴滴不僅無法拉新，原有的用戶也在流失。從滴滴財報來看，其大陸出行業務，收入、訂單量、單均收入等核心經營數據在去年第三季分別比前一季減少了 13%、9% 和 5%，原先一季可以淨賺人民幣十多億元的生意現在淨虧人民幣2,900萬元（均剔除利息、攤銷、折舊和稅項）。

此外，2022 年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，比上市招股書披露的2500萬單低了 1/5。滴滴在網約車市場的份額也從近九成掉至七成。