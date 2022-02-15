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SIA：中國大陸去年半導體銷售額達1925億美元，同比增27.1%

集微網 / 集微網

美國半導體行業協會（SIA）今天（2月14日）發佈數據，顯示2021年全球晶片銷售額達到創紀錄的5559億美元，同比增長26.2%，並預測2022年將增長8.8%。

協會首蓆執行官John Neuffer在談到2022年預計的增長放緩時表示：需求增長的趨勢仍然非常強烈。我們只是不會像在疫情期間那樣獲得這種刺激性效應。

該協會認為，2020年的銷售額比上年增長6.8%，而2021年是自2018年以來晶片銷量首次超過一 萬億的一年。

Neuffer指出，2021年全球售出了1.15萬億顆半導體零件，其中車規級晶片增幅最大。該領域的銷售額比上年增長34%，達到264億美元，出貨量同比增長了33%。

SIA還表示，中國大陸仍然是全球最大的半導體市場，2021年銷售額總計1925億美元，增長27.1%，歐洲（27.3%）、亞太地區/所有其他地區（25.9%）和日本（19.8%）的年銷售額也有所增長。從區域來看，2021年美洲市場的銷售額增幅最大（27.4%）。

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