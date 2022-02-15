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湖北自貿區 打造內陸「新沿海」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖北省商務廳自貿辦表示，湖北自貿區第六批制度創新成果近日出爐，18項首創成果在全省複製推廣，涉及進口貨物、外國人永久居留服務管理等內容，打造高水平內陸「新沿海」。 　　中新社報導，湖北自貿區於2017年掛牌成立，涵蓋武漢、襄陽、宜昌三個片區近120平方公里。掛牌以來，武漢片區以東盟國家為重點拓寬外循環，數字經濟成經濟重振穩定器；襄陽片區打造漢江流域首個主要服務工業企業、推動工業品線上銷售的公共平台；宜昌片區與蘇粵桂閩湘鄂贛浙皖9省（自治區）13縣（市區）、豫川雲陝4省5地自貿片區合作，81個高頻事項跨省通辦。 　數據顯示，湖北自貿區前五批累計複製推廣199項制度創新成果，在投資領域改革、貿易便利化、金融開放創新、創新驅動發展、雙循環鏈接等領域取得成效。此次即將複製推廣的第六批18項改革試點經驗，圍繞產業發展推進體制機制創新，在促進投資貿易便利化、創新驅動發展、政府職能轉變、推進法治建設等方面探索形成新一批改革試點經驗，均在自貿片區試驗至少半年。 　其中，武漢海關依託科技手段，創新進口貨物目的地檢查新模式，解決傳統模式下海關行政執法資源無法滿足企業時效性要求問題，既提高工作效率，又落實當前疫情防控相關要求。 　　

在外國人永久居留服務管理方面，武漢片區對標「中歐全面投資協定」（CAI），將有申請和延展臨時入境需求、具有不同條件的自然人細分為12種情況，分別明確各種情況申請時所需條件、申請材料清單、辦結期限、辦理機構及程序事項，還明確了申請在華永久居留的外籍高層次人才分類、認定標準及認定材料，提高外國人永久居留服務管理水平。　目前，加強外國人永久居留服務管理、優化外國人來華工作許可服務、人才註册及動態積分制、人才離岸工作聯絡站等成果先後形成。 　截至2021年，湖北自貿區以全省0.065%的國土面積，貢獻了全省同期30%的外貿額、13%的外資額，開放引領作用顯著。

武漢 海關

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