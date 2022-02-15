千億級園區 銀川打造新矽都

最近寧夏銀川市公布了一組靚麗的數據，並宣言打造「中國新矽都」，吸引了多方關注。包括：光伏材料，集群化、全產業鏈發展的格局基本形成，成為中國最具影響力的製造基地；半導體材料，大尺寸矽部件和半導體級石英坩堝填補了國內空白，成為全球芯片製造業供應鏈的重要配套產業等。

中新社報導，銀川，光照強、溫差大、風能足、災害少，具備優勢產業基礎。聚焦新材料領域，銀川市細分光伏、工業藍寶石、半導體、銅基和石墨烯5大發展領域，建鏈、延鏈、補鏈、強鏈。2021年，銀川市新材料產業產值259億元（人民幣，下同），同比增長92%。 「比起相鄰城市，銀川新材料產業發展走在前列」。銀川市委副書記、市長趙旭輝表示，光伏材料產業始終是在銀川市重中之重和主攻方向，「我們提供齊全的配套設施和優厚的環境，在經開區引進和聚集了隆基、中環、小牛自動化等一批國內光伏行業龍頭企業，形成了拉晶、切片、電池、組件以及配套的碳纖維、坩堝、串焊等光伏材料全產業鏈」。

他說，小牛自動化生產的全功能性匯流帶焊接機，打破了光伏串焊機依賴進口的局面，明星產品市場占有率達95%以上。隨著矽片大尺寸方向的發展，半導體石英坩堝生產企業也迎來了發展機遇。光伏全產業集群已在銀川初見規模。截至2021年末，銀川經開區光伏矽產業產值佔新材料產值的90%，佔全部工業產值的50.5%。 在矽產業發展賽道上，銀川發揮資源、技術、產業、創新、市場和政策等優勢，遵循產業鏈、價值鏈和資本鏈「三鏈」融合路徑、提高供給體系水平，通過科技發展、應用發展、產業發展，加速新材料的高質量發展。 「為真正讓企業放心投資、安心經營、專心發展，我們孕育出台產業人才引育獎勵辦法，已加大高精尖缺人才引進力度，力爭十四五期間，讓光伏矽產業突破700億元，藍寶石產業突破100億元，第三代半導體產業突破100億元，儲能電池及儲能材料突破800億元，石墨及石墨烯材料突破30億元，讓銀川經開區和蘇銀產業園分別建成千億級園區。