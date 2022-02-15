海南自貿港11重點園區 營收破兆

海南省發展和改革委員會日前發布數據顯示，2021年海南自貿港11個重點園區的營業收入，同比增長134.0%。

中新社報導，海南自貿港11個重點園區分布全島，實施自貿港「早期安排」政策，承擔壓力測試的任務。海南通過授權園區極簡審批改革，加速資源要素聚集。

海南省發展和改革委員會表示，2021年11個自貿港重點園區實現營業收入13555.50億元（人民幣，下同）。其中，洋浦經濟開發區營業收入突破5000億元大關。海口江東新區、海南生態軟件園、海口復興城互聯網信息產業園、海口綜合保稅區進入「營收千億元俱樂部」。

去年，11個自貿港重點園區稅收收入同比增長47.73%，以不到全省2%的土地面積貢獻40.1%的稅收。

海南正培育重點園區成為吸引有效投資和擴大對外開放水平的載體。去年園區完成固定資產投資同比增長73.6%，實際利用外資32.04億美元。

今年，海南著力推進園區功能平台化。以「一園一策」推進投融資模式創新，實現園區開發、招商、運營一體融合。優化產業生態和創新生態，提升產業根植性。加快產城融合步伐。

目前海南省已設立總規模100億元的海南自由貿易港建設投資基金，支持重點園區發展，還鼓勵有條件的園區與自貿港基金合作設立子基金。

海南省發展和改革委員會稱，海南將在開發建設、項目包裝、招商引資和產業導入等領域綜合發力，推動園區在更高水平實現高質量發展。