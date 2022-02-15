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全島封關準備 海南自貿港 58項目待評估

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南自貿港全島封關運作準備工作日前啟動。海南省發展和改革委員會表示，由中國國家發改委委託的專家評估組正在對58個封關運作項目進行全面評估。

中新社報導，由口岸建設、宏觀經濟、自貿區規劃等領域13名專家組成的評估組已對海口美蘭國際機場對外開放口岸查驗設施和「二線口岸」、美蘭國際機場國際郵件快件監管中心、海口空港綜合保稅區監管設施、航空郵件快件監管中心等4個項目進行實地考察調研，提出科學性、準確性、合理性、規範性等4條整體評估要求。

全島封關運作是海南自貿港建設具有里程碑意義的系統工程。評估組分為三個調研組，在海南北部片區以及東線、西線的封關運作項目進行全面評估。「海南自由貿易港建設總體方案」明確，海南要在2025年前做好封關運作準備工作，適時啟動全島封關運作。

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