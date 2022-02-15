廣州天河區 逾600港澳青年扎根

隨著越來越多港澳青年來到廣州發展，在該市中心城區的天河，以粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地、天河區港澳青年之家總部基地為軸心的「1+1+N」港澳青年創新創業園區群（下稱「港澳青年雙創園群」）已累計入駐港澳創業項目421個，孵化估值超億元（人民幣，下同）企業8家，匯聚逾600名港澳青年人才在此尋夢。

中新社報導，港澳青年雙創園群的核心園區—天河區港澳青年之家總部基地（下稱總部基地），對所有港澳青年企業免收場地租金，並提供五星級的聯合辦公空間配套。此外，還設有24小時獨立辦公空間、24小時聯合辦公空間、24小時共享配套設施，不僅可以為港澳青年提供免費工商註册服務、免費財稅代賬服務、免費一對一律師服務、免費人事招聘服務，還可以提供創業導師孵化服務、產業加速融資服務、內地和香港兩地政策指導服務等全鏈條孵化服務。

「我們在這裡創業，辦公場地是免費使用的，減輕了我們很大一部分經濟壓力」。在廣州創業的香港青年黃先生表示，總部基地提供的多項硬件服務不僅幫他減輕了創業的經濟壓力，還為他提供了政策諮詢、法律諮詢等服務，幫助他解決創業過程中的一些難題。