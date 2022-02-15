台資西移 重慶去年台企增102家

重慶市人民政府台灣事務辦公室表示，2021年，重慶新增台資企業102家，同比增加41.7%，實際利用台資14.56億美元，同比增加870.7%。隨著成渝地區雙城經濟圈建設向縱深推進，重慶已成台資西移投資「窪地」。

中新社報導，重慶與台灣有著深厚的歷史淵源，是台商投資大陸西部的主要目的地之一。2021年，重慶新增合同台資8.41億美元，同比增加13.6%，新增7家投資額1000萬美元以上企業。截至2021年12月，重慶累計批准台資企業1969家。

已深耕大陸近30年的台達集團，於2021年落戶重慶經開區，在重慶建設其位於大陸西部的首座生產基地，達產後年產值100億元人民幣。台達集團執行長鄭平稱，台達將生產製造首度擴展至大陸西部，可進一步深入參與內陸地區發展，期待攜手重慶，開創共贏新局面。

重慶市台灣同胞投資企業協會會長黃光志表示，疫情下，台灣的台商來大陸不便，但大陸各地的台商紛紛到重慶投資，看重的重要因素之一就是成渝地區雙城經濟圈建設。成渝地區雙城經濟圈讓重慶與成都由相互競爭轉為協同發展。未來台企赴川渝投資，可將川渝作為一個整體市場來考量與佈局，市場要素更齊全，將為台商台企帶來更多機遇。

事實上，川渝已攜手引導台企台商參與成渝地區雙城經濟圈建設。中共重慶市委台辦與四川省委台辦在成渝地區雙城經濟圈建設提出後，就簽署相關協議，整合兩地資源，促進兩省市涉台產業、技術、人才、信息等各類生產要素高效聚集和優化配置，為台胞台企西移發展創造更好條件。

在此背景下，2021年「台企西部行」活動首次在川渝兩地成功舉辦，僅重慶就有近20家台資企業和相關項目簽約入駐，涉及金額14億元人民幣。

黃光志認為，台資西進可帶來資本品牌、市場運營、管理經驗等優勢要素，有助於西部地區優化產業結構、建立健全現代產業體系，達到優勢互補、互利雙贏。隨西部地區開放通道和開放平台不斷完善，西部地區逐漸縮小與東部地區的發展差距，包括台達集團在內的沿海台企將產能不斷向西部地區轉移，這一趨勢還將持續。

重慶市政府台辦副主任劉建南表示，2021年10月，「成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要」發佈，標誌著成渝地區雙城經濟圈建設向縱深推進，台胞台企面臨新的重大發展機遇。重慶將繼續加大台企幫扶力度，落實各項惠台政策措施，優化營商環境，支持台企台商搶抓「十四五」時期發展新機遇，融入新發展格局，參與成渝地區雙城經濟圈建設。