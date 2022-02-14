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聯電蘇州廠有員工疑似感染冠病 生產暫停
江蘇省蘇州市昨天出現本土冠病確診病例，防疫升級。與台積電並稱為「晶圓雙雄」的晶圓代工大廠聯華電子今天（14日）公告，位於蘇州的關聯公司和艦有一名員工疑似感染，配合當地政府進行全員檢測，生產活動逐步暫停。
據中國央視新聞報導，蘇州昨日在發熱門診就診患者和「願檢盡檢」人員中，有四人核酸檢測初篩及復核結果均呈陽性。全市取消各類公眾聚集性活動，中小學校、幼兒園暫緩開學。
截至今天11時，蘇州疫情中共發現冠病病毒陽性感染者八例，七例為確診病例、一例為無症狀感染者。
蘇州目前封控和管控相關地區39個，其中蘇州工業園區有一個封控地區和10個管控地區，同時蘇州工業園區全域為風險防範區。
和艦科技位於蘇州工業園區內，據聯電官網消息，聯電位於蘇州8英寸晶圓廠和艦芯片製造公司有一名員工疑似染疫，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。
聯電強調，事件對公司財務業務無重大影響，重申第一季業績展望不變。
蘇州工業園區黨工委副書記、管委會主任林小明今天在新聞發布會上說，核酸陽性人員涉及的園區四家單位，員工居住在園區的有8159人，均已按要求落實管控措施。公安、疾控部門全力開展流調，目前已排查出密接265人。同時，對有進口業務的所有企業重點人員應檢盡檢。
林小明說，園區加強重點點位管控、社會面管控及核酸檢測，自今天6時30分起，對園區居民開展核酸檢測。截至11時，已完成35.07萬名居民採樣。
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