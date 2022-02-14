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管濤料經常項目、直接投資順差收窄 緩解人幣升值壓力

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外管局前國際收支司司長管濤。（中國政府網資料照片）
中銀證券全球首席經濟學家、大陸國家外管局前國際收支司司長管濤。（中國政府網資料照片）

中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤預期，中國大陸今年基礎國際收支順差有望收窄，而短期資本仍將繼續維持淨流出，有助緩解人民幣升值壓力

據香港信報財經網，管濤在最新報告指出，今年中國出口高增長景氣或已過去，進口增速有機會隨著大陸國內穩增長政策見效進一步回升，服務貿易逆差可能重新反彈，意味經常項目順差或收窄。

他預期，今年中國大陸經濟穩增長環境及穩外資政策將繼續吸引外資流入，但隨著全球產業鏈供應鏈重塑，外來直接投資淨流入恐放緩，對外直接投資淨流出可能加速，因此預計跨境直接投資順差或將收窄。

管濤稱，考慮到今年中美貨幣政策錯位、兩國經濟增速收斂，以及外部地緣政治風險明顯增加，預計短期資本仍將繼續淨流出，淨流出規模變化取決於儲備資產變動和淨誤差與遺漏的情況。

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