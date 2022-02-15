Canalys：2021年全球電動汽車銷量增長109% 中國大陸佔一半

調研機搆Canalys發佈報告稱，2021年全球電動汽車（EVs）銷量為650萬輛，比2020年增長109%，佔所有乘用車銷售的9%。不過，受新冠疫情和晶片短缺影響，2021年全球汽車市場總量僅增長4%。

報告指出，2021年電動車市場需求保持強勁。如果不受晶片短缺影響，全球每家汽車製造商將會售出更多電動車。具體而言：

-全球售出的85%的電動車是交付給中國大陸和歐洲的客戶。

-2021年，中國大陸共售出320萬輛電動車，佔所有新車銷量的15%。

-歐洲銷售了230萬輛電動汽車，佔新車銷量的19%。

-雖然需求在增長，但2021年美國銷售的新車中只有4%是電動汽車，約為53.5萬輛。

圖源：CleanTechnica



全球銷售的所有電動汽車有一半是中國大陸客戶

2021 年，中國大陸銷售了超過 320 萬輛電動汽車——佔全球電動汽車銷量的一半，比 2020 年銷量多出200萬輛。五菱宏光Mini EV依然是2021年中國大陸最暢銷的EV車型。特斯拉佔據了第二、三名，但Model Y 超過了 Model 3。作為中國領先的電動汽車品牌，比亞迪繼續擴大產品陣容，擁有多款受歡迎的純電動和插電式混合動力車型。

歐洲仍然是電動汽車採用率最高的地區

在歐洲，傳統汽車製造商正越來越多的將產品系列電氣化。2021年，歐洲電動汽車佔汽車總銷量的19%，交付230萬輛汽車。特斯拉Model 3是2021年歐洲最暢銷的電動汽車，但大衆仍是電動汽車的主要製造商，奧迪、斯柯達和大衆的幾款車型銷量很好。「在許多歐洲國家，電動汽車佔新車銷量的四分之一以上。」Canalys分析師 Ashwin Amberkar表示。

首批電動汽車皮卡將提振美國市場

美國的電動汽車銷量遠落後於中國大陸和歐洲，2021 年新車中只有4%是電動汽車。特斯拉繼續主導美國電動汽車市場，份額略低於60%。Canalys副總裁兼首蓆分析師Chris Jones表示，皮卡車將在2022年給美國電動車市場帶來巨大的提升。Rivian 最早於2021年底交付，而福特和通用汽車分別對 F-150 Lightning 和 GMC Hummer 皮卡產生了濃厚的興趣。

2021年頭部電動汽車製造商

特斯拉以14%的份額引領全球電動汽車市場。2021年，Model Y開始在主要市場銷售，並在中國大陸和美國迅速超過Model 3。特斯拉的汽車生產在中國大陸已經成熟，並將於2022年上半年在歐洲開始生產。2022年，特斯拉將專注於交付現有車型而不是推出新車型。

大衆汽車以12%的市場份額位居第二。與2020年相比，其2021年的電動車銷量翻了一翻，並在歐洲市場上處於領先地位。該集團近60%的電動車銷售來自大衆品牌，並得到奧迪、Cupra、保時捷、SEAT和斯柯達支持，從而在一系列電動車細分市場佔有一席之地。

上汽通用五菱以11%的份額位居第三。 該集團大獲成功的主要原因是五菱宏光Mini EV在中國大陸遙遙領先。此外，上汽旗下寶駿、Maxus、名爵、榮威等也做出了重要貢獻。

比亞迪排在第四位，2021年電動車銷量增長了200%以上，市場份額為9%。比亞迪在中國大陸推出了十幾款車型，其中包括一些電動和混動版本。2021年底，比亞迪還推出了基於其新e-platform 3.0 平台的第一款車型，預計2022年將會基於該平台推出更多新車型。

Stellantis排名第五，市場份額為6%。 歐洲流行的緊湊型汽車電氣化版本是其成功的關鍵，標致、歐寶/沃尅斯豪爾和菲亞特汽車都很暢銷。Stellantis還將生產四個新的電動車平台，用於該集團14個品牌的車輛。

寶馬集團2021年電動汽車銷量增長了70%，獲得了5%的市場份額。由於中國是最大的市場，2021年其最暢銷的電動車是中國製造的寶馬iX3。Mini Cooper SE是第二暢銷的電動汽車，領先於老款 BMW i3。

現代汽車2021年的電動車市場份額為5%。這是因為現代和起亞的雙胞胎車型表現良好。其中，現代Ioniq 5和起亞EV6在2021年中期推出，同時現代Kona和起亞Niro在2021年銷售良好。到目前為止，該集團比大多數競爭對手更好地應對了芯片短缺問題。