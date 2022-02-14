張藝謀妻子：一開始就不支持他當冬奧開閉幕式總導演

北京冬奧會開幕式獲得輿論好評，但總導演張藝謀的妻子陳婷14日凌晨在微博發表長文，講述作為其家人背後的感受，指張藝謀在開幕式籌備期間用近乎瘋狂的工作強度消耗生命，她從一開始就不支持張藝謀當冬奧開閉幕式總導演等，引起網友熱議。

71歲的張藝謀曾執導過北京2008年奧運會開閉幕式，本屆北京冬奧會開閉幕式也是由他擔任總導演，他也因此成為世界首位執導夏奧和冬奧開閉幕式的「雙奧」總導演。

陳婷今天凌晨4時許在個人微博發文說，「2022冬奧會順利開幕了。我想大概沒有人會像我這樣盼著大會結束的吧。對不起我沒有那樣的大格局也不懂所謂的使命感，從一開始我就不支持他當冬奧開閉幕式總導演。」

她在文中披露張藝謀備戰冬奧會的工作狀態，「把每一天都排滿，除了睡覺」「吃飯吃很少」等自殘式的工作節奏她實在看不下去，每天都提心吊膽害怕他突然倒下卻又無能為力。

她還寫道，張藝謀完全沒有意識到自己是在用近乎瘋狂的工作強度和極度不健康的生活方式消耗自己的生命，臨近開幕式最後幾個月都是靠藥在維持才能說出話，連續幾天發高燒忽冷忽熱蓋兩層被子白天工作量絲毫不減，「成功背後的代價是什麼？是正常的生活，是休息的時間，是健康，是生命！」

陳婷坦言，她沒有辦法發自內心的支持張藝謀作為開閉幕式總導演的工作，她最後寫道，「冬奧接近尾聲，一切圓滿而成功。這是我泱泱大國國運昌盛和所有辛勤努力的工作人員共同付出的結果。大家都說只要導演在現場我們就安心了，我知道他不會就此止步，只是默默地希望孩子的爸爸可以健健康康陪伴我們很久很久。」

對於陳婷突然發布的上述內容，大陸網友留言表示，張藝謀是中國及中國人的驕傲，真心希望張藝謀健康快樂，也向家屬致敬，感謝他們的默默付出。

但也有網友對她發表這些言論的初衷表示不解，認為此舉有點矯情，是給張藝謀拖後腿，甚至拉低了張藝謀的格局，「青史留名，是要有代價的」。

也有網友認為，雖然知道她是心疼丈夫，但在冬奧會期間發這個內容不適合，「西方媒體很快就又有編排中國的素材了」。

現年40歲的陳婷曾是舞蹈演員，是張藝謀的第二任妻子，為張藝謀生育三個子女。 2013年5月，張藝謀夫婦因違反當時的計劃生育政策「超生」被罰款共計人民幣748萬餘元。