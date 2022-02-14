快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京數位人民幣試點交易額 已達412億

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
目前北京、上海、深圳等11個數位人民幣試點地區的居民在點外賣時已可選擇數位人民幣支付。(央視截圖)
目前北京、上海、深圳等11個數位人民幣試點地區的居民在點外賣時已可選擇數位人民幣支付。(央視截圖)

北京數位人民幣試點在去年取得積極進展，已經覆蓋冬奧全場景40多萬個，交易金額達到96億元人民幣，約新台幣412億元。

據中國大陸《證券時報》報導，北京市地方金融監督管理局副局長王穎在2022北京新聞中心近日舉行的北京「兩區」建設專場記者會上透露上述消息。

王穎說，數位人民幣試點歷經了從一個站（大興機場站）到一條街（王府井步行街），再到「雙奧之城」的建設歷程，覆蓋冬奧全場景40餘萬個，交易金額達到人民幣96億元。下一步北京市將持續穩妥有序深化數位人民幣試點，更多場景來使用數位人民幣，建設具有智慧金融服務優勢的全球數位經濟標桿城市。

王穎還表示，北京將繼續大力發展普惠金融，持續做好民營、小微科創企業的金融服務，進一步加強金融對綠色、科創、文化、製造業、鄉村振興等重點領域的精準支持，提升金融業服務實體經濟的能力，統籌好發展與安全，做好風險的防範和重點領域的風險防範處置，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

數位人民幣 北京 實體經濟

延伸閱讀

冬奧／中國批韓選手擦獎台舉動「輸不起」 韓媒回嗆荒唐

冬奧／俄花滑小天后藥檢風波 團體賽金牌命運下午揭曉

冬奧／不滿意競速滑冰5百公尺成績 黃郁婷慶幸沒摔倒

冬奧／羽生結弦今在北京開記者會 網友：引退？婚訊？

相關新聞

張藝謀妻子：一開始就不支持他當冬奧開閉幕式總導演

北京冬奧會開幕式獲得輿論好評，但總導演張藝謀的妻子陳婷14日凌晨在微博發表長文，講述作為其家人背後的感受，指張藝謀在開幕...

聯電蘇州廠有員工疑似感染冠病 生產暫停

江蘇省蘇州市昨天出現本土冠病確診病例，防疫升級。與台積電並稱為「晶圓雙雄」的晶圓代工大廠聯華電子今天（14日）公告，位於...

管濤料經常項目、直接投資順差收窄 緩解人幣升值壓力

中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤預期，中國大陸今年基礎國際收支順差有望收窄，而短期資本仍將繼續維...

大陸發改委擬推「糧食銷售質量安全」檢驗制度

據大陸發改委官網消息，為保護糧食生產者的積極性，維護糧食經營者和消費者的合法權益，加強糧食質量安全監督管理，保障糧食質量...

阿根廷加入「一帶一路」 與中簽署經濟戰略

南美國家阿根廷正深陷經濟危機，去年，該國通貨膨脹率超過50%，就在此時，該國政府公布了擴建與中國經濟關係戰略。阿根廷總統...

蘇州出現8例確診 台企仍正常出貨

江蘇省蘇州市14日召開疫情防控記者會通報，截至14日上午11時，共新增7例新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者；目前在蘇州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。