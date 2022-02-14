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北京數位人民幣試點交易額 已達412億
北京市數位人民幣試點在去年取得積極進展，已經覆蓋冬奧全場景40多萬個，交易金額達到96億元人民幣，約新台幣412億元。
據中國大陸《證券時報》報導，北京市地方金融監督管理局副局長王穎在2022北京新聞中心近日舉行的北京「兩區」建設專場記者會上透露上述消息。
王穎說，數位人民幣試點歷經了從一個站（大興機場站）到一條街（王府井步行街），再到「雙奧之城」的建設歷程，覆蓋冬奧全場景40餘萬個，交易金額達到人民幣96億元。下一步北京市將持續穩妥有序深化數位人民幣試點，更多場景來使用數位人民幣，建設具有智慧金融服務優勢的全球數位經濟標桿城市。
王穎還表示，北京將繼續大力發展普惠金融，持續做好民營、小微科創企業的金融服務，進一步加強金融對綠色、科創、文化、製造業、鄉村振興等重點領域的精準支持，提升金融業服務實體經濟的能力，統籌好發展與安全，做好風險的防範和重點領域的風險防範處置，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。
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