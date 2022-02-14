陸18億畝「耕地紅線」難守 官媒調查：耕地減品質變差

由中國大陸國務院主辦的經濟日報日前發布耕地問題調查指出，耕地數量正在減少，局部品質也在變差。據中國大陸官方規定，經常進行耕種的土地面積最低值──即「耕地紅線」是18億畝。目前中國大陸尚有19.18億畝耕地，但若以現在的速度減少，10年後可能會突破18億畝紅線。

2021年末，中共中央政治局常委會會議專題研究「三農」工作。中國大陸國家主席習近平曾對耕地保護提出要求，強調「18億畝耕地必須實至名歸，農田就是農田，而且必須是良田」。

報導引述全國人大農業與農村委員會主任委員陳錫文表示，18億畝經常進行耕種的土地面積最低值，即耕地紅線，是綜合經濟發展、人口狀況、糧食單產等因素測算劃定的。目前除了中國大陸全國耕地紅線，各地方也設有耕地紅線。但目前耕地數量正在減少，局部品質也在變差。

中國農業大學土地科學與技術學院副院長朱道林指出，1957年至1996年，耕地年均淨減少超過600萬畝；1996年至2008年，年均淨減少超過1000萬畝；2009年至2019年，年均淨減少超過1100萬畝。

中國大陸現有耕地為19.18億畝，如果以這樣的速度減少，10年後可能會突破18億畝紅線。朱道林說，當前耕地問題表現在耕地數量減少，優質耕地減少趨勢也在持續。

報導指出，現有耕地中，真正種糧的面積約占七成，其餘為經濟作物、園地、林地、休耕等。

南京林業大學「中國村莊經濟」師生課題組2021年對江蘇省無錫市的調查發現，種糧規模經營戶平均每畝純收益僅34元（人民幣，下同），一些經營戶被迫縮小面積或調整結構，適合種糧、原先種糧的耕地由於種種原因被用於其他農業用途耕地，呈現「非糧化」。

朱道林指出，耕地「非糧化」與種糧效益有關。2021年中國大陸全國糧食畝均產量387公斤，假如土地流轉費一畝500元，「在現有糧價水準下，種糧並不掙錢」。

報導並指，耕地減少主要是因為存在許多違規使用的情況，包括在鐵路、公路兩側佔用耕地超標準建設綠化帶；以河流、濕地治理為名，擅自佔用永久基本農田挖湖造景、建人造濕地；把自然保護地以外的連片耕地劃入生態保護紅線等。耕地品質可謂先天不足，優質耕地資源緊缺。

中國工程院院士唐華俊就透露，中國大陸全國耕地由高到低依次劃分為10個品質等級，平均等級僅為4.76等。其中，一等到三等耕地僅占31%，中低產田占比三分之二以上。

其中，被稱為是「耕地中的大熊貓」的黑土，是世界公認最肥沃的土壤，東北黑土區是世界三大黑土區之一，也是中國大陸最重要的商品糧基地，糧食產量占全中國大陸的四分之一。然而，東北黑土退化問題嚴峻，耕層持續變薄，厚度不足20釐米的耕地約占一半，有的地方有機質含量較開墾之初大幅下降。

報導提到，工業革命後，尤其是現代城市發展後，耕地保護和經濟發展間的矛盾日益凸顯。中國大陸正處於工業化進程中，矛盾更不可避免。改革開放40多年來，隨著工業化、城鎮化進程加快，工業用地、交通用地、城市擴張用地等需求十分強勁，建設用地供求矛盾突出，是導致耕地持續減少的重要原因。