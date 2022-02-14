聯電：蘇州和艦1員工疑似感染新冠 生產暫停但不影響Q1業績展望

圖源：鉅亨網



集微網消息，聯電14日公告稱，其蘇州8英寸晶圓廠和艦的一名員工疑似感染新冠，目前配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動逐步暫停，由於和艦月產值僅佔整體合並營收約5%，因此對財務、業務無重大影響，維持第一季度業績展望不變。

根據聯電此前發佈的業績展望，預計第一季度晶圓出貨量將持平，市佔率持續擴大，產品平均售價較上季有望增長5%，毛利率大約為40%，產能利用率維持滿載。法人預估，聯電第一季度營收將較上一季度環比增長5%，有望再創單季新高。