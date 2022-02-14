北京助港抗疫 林鄭：敲定5小組負責人與中國大陸對接

香港政務司司長李家超12日與中國大陸港澳辦副主任黃柳權舉行第二次中國大陸與香港新冠肺炎疫情專題交流會後，透露特區已向北京提出5項請求。香港特首林鄭月娥13日深夜發表近2,000字聲明，表示已召開內部高層會議，敲定五個工作小組的特區政府召集人，與中國大陸相關部委和廣東省政府代表對接，加緊落實具體工作，以應對香港愈趨嚴峻的第五波疫情。

據香港01報導，林鄭月娥表示，負有抗疫的主體責任，特區政府定當竭盡所能，貫徹「外防輸入、內防擴散」的策略，以「動態清零」為目標，用好北京在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升早發現、早隔離、早治療的能力。

聲明指出，為應對新一波疫情，特區政府已總動員全力應對，不同政策局和部門不分彼此，組成一支堅實的抗疫團隊。在內部高層會議上，行政長官進一步安排多位局長分管各項與中國大陸對接跟進的具體工作，分別為：

（一）食物及衞生局局長陳肇始將負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局及本地專家與中國大陸專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。

（二）政制及內地事務局局長曾國衞將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作。

（三）發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合中國大陸援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施。

（四）商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由中國大陸供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。

（五）運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由中國大陸供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。

聲明指出，各分管局長會動用其轄下的部門同事投入相關工作，並負責適時向外界發放訊息，讓社會大眾更好掌握抗疫措施的進度和成效。政務司司長李家超將會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向行政長官匯報，並按需要與中國大陸機關再召開專題交流會。

林鄭表示，憑藉中國大陸中央及廣東省和深圳市政府通過以上工作小組對香港的全力支援，深信有關措施將更能發揮作用，加以遏制疫情。與此同時，盡快提高香港疫苗接種率為重中之重的工作，特區政府會繼續增加疫苗接種地點、招募更多醫務人員為安老院友注射疫苗、把接種科興疫苗的最低年齡降至3歲、推行疫苗通行證等，以達致接種率超過九成為目標，鞏固香港的防疫屏障。

港府將在14日向立法會提供詳細文件，申請為第六輪「防疫抗疫基金」注資港幣270億元，以供立法會財務委員會15日會議上審議。特區政府有信心得到立法會議員的支持，早日通過撥款申請，以盡快落實各項支援措施。