快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸「直播一姐」薇婭傳下月復出 陸媒有關報導被刪

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸「直播一姐」薇婭傳下月於淘寶復出。中新社
中國大陸「直播一姐」薇婭傳下月於淘寶復出。中新社

中國大陸前「直播一姐」薇婭去年12月因偷逃稅，被處罰逾13億（人民幣，下同），微博、抖音號、淘寶直播間相繼被封。陸媒引消息人士指，薇婭正謀求復出，或最遲下月在淘寶重新開播。

中國大陸科技評論平台「36氪」今引述業內人士表示，薇婭店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍以直播形式展開工作，帳號名稱和粉絲不變。另一位知情人士提到，薇婭的直播團隊去年12月沒有解散或被裁，僅放假一周就復工，目前暫時服務於薇婭公司旗下的其他主播

據星島網，周六晚間，「蜜蜂驚喜社」帳號開始直播，主播均為薇婭直播間的助播，薇婭本人暫未露面，5小時直播吸引了103.9萬人次觀看。

值得注意的是，「36氪」其後刪除了這篇關於薇婭的文章。

不過，界面新聞報導，淘寶直播內部人員表示沒有收到薇婭方要復播的計畫。界面新聞同時引述浙江稅務機關的業內人士表示，第四波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也並沒有鬆動的跡象。

直播 主播 淘寶

延伸閱讀

被罰13.41億人民幣 薇婭傳今年3月復出團隊昨日開播

被控性騷擾女同事 台語台男主播喊冤「無端受誣」

冬奧／羽生結弦現身練習4A難度均失敗 陸媒評：狀態不佳

被爆悄赴美拚二胎　前主播陳海茵揭真相「已放棄」

相關新聞

張藝謀妻子：一開始就不支持他當冬奧開閉幕式總導演

北京冬奧會開幕式獲得輿論好評，但總導演張藝謀的妻子陳婷14日凌晨在微博發表長文，講述作為其家人背後的感受，指張藝謀在開幕...

聯電蘇州廠有員工疑似感染冠病 生產暫停

江蘇省蘇州市昨天出現本土冠病確診病例，防疫升級。與台積電並稱為「晶圓雙雄」的晶圓代工大廠聯華電子今天（14日）公告，位於...

管濤料經常項目、直接投資順差收窄 緩解人幣升值壓力

中銀證券全球首席經濟學家、國家外管局前國際收支司司長管濤預期，中國大陸今年基礎國際收支順差有望收窄，而短期資本仍將繼續維...

大陸發改委擬推「糧食銷售質量安全」檢驗制度

據大陸發改委官網消息，為保護糧食生產者的積極性，維護糧食經營者和消費者的合法權益，加強糧食質量安全監督管理，保障糧食質量...

阿根廷加入「一帶一路」 與中簽署經濟戰略

南美國家阿根廷正深陷經濟危機，去年，該國通貨膨脹率超過50%，就在此時，該國政府公布了擴建與中國經濟關係戰略。阿根廷總統...

蘇州出現8例確診 台企仍正常出貨

江蘇省蘇州市14日召開疫情防控記者會通報，截至14日上午11時，共新增7例新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者；目前在蘇州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。