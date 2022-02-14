中國大陸「直播一姐」薇婭傳下月復出 陸媒有關報導被刪

中國大陸前「直播一姐」薇婭去年12月因偷逃稅，被處罰逾13億（人民幣，下同），微博、抖音號、淘寶直播間相繼被封。陸媒引消息人士指，薇婭正謀求復出，或最遲下月在淘寶重新開播。

中國大陸科技評論平台「36氪」今引述業內人士表示，薇婭店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍以直播形式展開工作，帳號名稱和粉絲不變。另一位知情人士提到，薇婭的直播團隊去年12月沒有解散或被裁，僅放假一周就復工，目前暫時服務於薇婭公司旗下的其他主播。

據星島網，周六晚間，「蜜蜂驚喜社」帳號開始直播，主播均為薇婭直播間的助播，薇婭本人暫未露面，5小時直播吸引了103.9萬人次觀看。

值得注意的是，「36氪」其後刪除了這篇關於薇婭的文章。

不過，界面新聞報導，淘寶直播內部人員表示沒有收到薇婭方要復播的計畫。界面新聞同時引述浙江稅務機關的業內人士表示，第四波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也並沒有鬆動的跡象。